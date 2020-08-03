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09:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиян предупредили о появлении тропических постельных клопов

В некоторых российских городах замечены тропические постельные клопы. Об этом россиян предупредили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что этот вид насекомых — новый для европейской части страны, однако каждый год их численность увеличивается. Чаще всего они встречаются в жилых помещениях с плохой санитарией или высокой плотностью людей, но могут существовать и размножаться в благополучных помещениях.

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Клопы могут попасть в дом с вещами, одеждой или мебелью, либо переползти через вентиляцию или розетки, поэтому если насекомые попали хотя бы в одну квартиру, они смогут распространиться по всему дому. Еще их можно привезти после отдыха в отелях. Чтобы этого избежать, надо внимательно осмотреть постель и при подозрениях отказаться от проживания в данной гостинице.

О появлении клопов могут говорить укусы на теле человека после сна, однако тропические могут нападать и днем. Они активны в основном летом и в начале отопительного сезона. В Роспотребнадзоре посоветовали чаще менять постельное белье, чтобы заметить их появление, а также проверять, есть ли на нем пятнышки крови. Для профилактики надо регулярно убираться, пылесосить, сразу стирать постельное белье, осматривать диваны, ковры и проверять стыки деталей мебели, рамы и внутреннюю сторону отстающих обоев. В путешествии стоит хранить чемоданы в ванной или душевой, грязные вещи складывать в плотно закрывающийся пакет, либо отдавать в прачечную или химчистку.

28 июля жители одного из домов в Хабаровске пожаловались на нашествие блох, от их укусов пострадали в том числе дети. Жильцы рассказали, что им не помогают уборка с хлоркой и нашатырем, мойка ковров. В управляющей компании им не ответили на звонки.

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