СКР возбудил дело о геноциде в Псковской области в годы ВОВ

В годы оккупации в Моглинском концлагере было уничтожено более 3 тыс. советских граждан. Массовые расстрелы узников производились также в районе поселка Глоты и других населенных пунктов Псковской области.
Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, из обнаруженного захоронения времен Второй мировой войны уже извлечены останки 46 человек, в том числе девяти женщин, «с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений головы». Сейчас СКР совместно с Минобороны продолжают извлекать останки людей в районе поселка Моглино, а также проводят поисково-разведывательные мероприятия в районе поселка Глоты.
«Тщательно изучаются архивные материалы, свидетельствующие о совершении в отношении мирного населения военных преступлений и преступлений против человечности», — сообщила госпожа Петренко.
Ранее сообщалось, что СКР возбудил уголовное дело о геноциде в финских концентрационных лагерях на территории современной Карелии во времена Великой Отечественной войны.