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11:28 (мск), источник: Коммерсантъ

СКР возбудил дело о геноциде в Псковской области в годы ВОВ

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о геноциде (ст. 357 УК РФ) в Псковской области во времена Великой Отечественной войны. Дело возбуждено после обнаружения в окрестностях бывшего концлагеря в поселке Моглино массового захоронения людей.

Источник: Портал государственных органов Псковской области

В годы оккупации в Моглинском концлагере было уничтожено более 3 тыс. советских граждан. Массовые расстрелы узников производились также в районе поселка Глоты и других населенных пунктов Псковской области.

Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, из обнаруженного захоронения времен Второй мировой войны уже извлечены останки 46 человек, в том числе девяти женщин, «с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений головы». Сейчас СКР совместно с Минобороны продолжают извлекать останки людей в районе поселка Моглино, а также проводят поисково-разведывательные мероприятия в районе поселка Глоты.

«Тщательно изучаются архивные материалы, свидетельствующие о совершении в отношении мирного населения военных преступлений и преступлений против человечности», — сообщила госпожа Петренко.

Ранее сообщалось, что СКР возбудил уголовное дело о геноциде в финских концентрационных лагерях на территории современной Карелии во времена Великой Отечественной войны.

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