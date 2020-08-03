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13:07 (мск), источник: Известия

В Киеве мужчина захватил в заложники клиентов банка в бизнес-центре

В Киеве полицейские ведут переговоры с мужчиной, который, находясь в помещении банка, расположенного в бизнес-центре «Леонардо», утверждает, что у него в рюкзаке бомба. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщает первый замглава МВД Украины Антон Геращенко в Facebook.

Источник: Reuters
Видео
Появилось видео с места захвата заложников в Киеве

«03 августа, в 12.00, в полицию позвонила представительница АО “Универсал Банк” (Шевченковский район, помещения бизнес-центра “Леонардо”) и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию», — написал чиновник.

По его словам, сотрудники кредитной организации покинули помещение отделения, а его руководитель остался внутри по собственному желанию.

Геращенко также объявил, что МВД страны ввело в действие специальную полицейскую операцию «Гром». Полицейские в ходе переговоров предложили захватчику сдаться, отметил он.

Вместе с этим чиновник призвал граждан обходить стороной район перекрестка ул. Богдана Хмельницкого и ул. Владимирской.

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