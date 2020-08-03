13:07 (мск), источник: Известия
В Киеве мужчина захватил в заложники клиентов банка в бизнес-центре
В Киеве полицейские ведут переговоры с мужчиной, который, находясь в помещении банка, расположенного в
«03 августа, в 12.00, в полицию позвонила представительница АО “Универсал Банк” (Шевченковский район, помещения
По его словам, сотрудники кредитной организации покинули помещение отделения, а его руководитель остался внутри по собственному желанию.
Геращенко также объявил, что МВД страны ввело в действие специальную полицейскую операцию «Гром». Полицейские в ходе переговоров предложили захватчику сдаться, отметил он.
Вместе с этим чиновник призвал граждан обходить стороной район перекрестка ул. Богдана Хмельницкого и ул. Владимирской.