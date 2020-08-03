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14:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыта личность захватившего банк в Киеве террориста

Раскрыта личность террориста, захватившего отделение банка в бизнес-центре «Леонардо» в Киеве, передает Vesti.ua.

Источник: Reuters

Злоумышленником оказался гражданин Узбекистана, 32-летний Сухроб Рахматович Каримов. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Каримов родился в Самарканде. В 2017 году он подал заявление на удостоверение для постоянного проживания на Украине. На тот момент он жил в селе Новопетровка Запорожской области.

Ранее стало известно, что Каримов потребовал обеспечить ему выступление в прямом эфире телеканалов.

Мужчина пригрозил взорвать бомбу в помещении банка. Сотрудники кредитной организации покинули здание, на месте по собственному желанию остался руководитель отделения. Полиция ведет переговоры с террористом.

Ранее на Украине застрелили «полтавского террориста» — судимого участника войны в Донбассе, которого пытались задержать за угон автомобиля. Он достал гранату, взял в заложники полицейского, скрылся на предоставленной силовиками машине, а затем бросил авто и сбежал.

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