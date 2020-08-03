Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Как отдыхали советские дети в пионерлагеряхПервая любовь, дискотеки и приключения после отбоя
Фоторепортажи
20Независимый вид: почему борцы за свободу оказались в пустыне
1240 лет назад прошли похороны Владимира Высоцкого
15:21 (мск), источник: RNS

В Киеве спецназ задержал захватившего заложницу в банке

Спецназ Службы безопасности Украины (СБУ) в ходе штурма захватил мужчину, захватившего заложницу и обещавшего взорвать банк в киевском бизнес-центре «Леонардо», написал в Facebook замглавы МВД страны Антон Геращенко.

Источник: Reuters

«Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. Дальше суд и длительное тюремное заключение», — сообщил Геращенко.

Читайте также
Раскрыта личность захватившего банк в Киеве террориста

Как сообщил ранее Геращенко в своем Facebook, 3 августа в 12.00 в полицию позвонил представитель АТ «Универсальный банк» и сообщил, что в отделение банка вошел неизвестный мужчина старше 35 лет, заявивший, что у него в рюкзаке бомба. Мужчина попросил вызвать полицию, сотрудники банка покинули помещение, а начальник отделения остался внутри по собственному желанию.

Как сообщил телеканал «112 Украина», мужчина потребовал выступления на телевидении в прямом эфире, а также 40 тыс. гривен. По информации телеканала, мужчина является гражданином Узбекистана. Позже СБУ назвало имя мужчины: Каримов Сухроб Рахматович 1980 года рождения, уроженец Самарканда. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил на своей странице в Facebook, что, по предварительным данным, злоумышленник имеет психические отклонения.

Появились фото и имя захватчика банка в Киеве
Во время загрузки произошла ошибка.
15:29 (мск)© Ньюстюб
 В Москве нашли мертвым сына писателя Юрия Лошица
МИД России выдвинул требование Минску в связи с задержанием россиян
Медведев: многие мигранты оказались без средств к существованию
Слуцкая упрекнула Плющенко за критику Тутберидзе
Советовавший меньше питаться депутат заработал 4 копейки за год
Россиян предупредили о появлении тропических постельных клопов
Страховка покроет лечение заразившимся COVID в Турции туристам
Польша оштрафовала Газпром на $57 млн из-за «Северного потока-2»
Какие нормы питания были в царской России, СССР и РФ
Здоровье
Выглядящий на 25 лет 53-летний мужчина рассказал секрет «вечной молодости» Основа всего — питание.
Hi-Tech
Придется подождать. Неприятный сюрприз от Apple Самый маленький и большой айфон придется подождать
Горячие темы на Авто
Возврат в СССР! 329
По факту. 146
Кубань или Абхазия. 115
А есть ли у неё душа? 114
Кино
Названа самая богатая российская звезда Многие из попавших в список Forbes артистов в разное время были наставниками в популярном шоу «Голос»
Новости партнеров
Государственная помощь в августе: будут еще две выплаты
Концерн «Калашников» удивил своим новым оружием
Россияне массово остаются без денег на картах: списывают до 100 тысяч
Это конец: ученые официально признали, что победить коронавирус невозможно
Gnezdo.ru
Гайдай и Гребешкова: знаете, кто внучка? Удивитесь
5 примет, что в вашем роду точно были дворяне
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь