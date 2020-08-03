15:21 (мск), источник: RNS
В Киеве спецназ задержал захватившего заложницу в банке
Спецназ Службы безопасности Украины (СБУ) в ходе штурма захватил мужчину, захватившего заложницу и обещавшего взорвать банк в киевском
«Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. Дальше суд и длительное тюремное заключение», — сообщил Геращенко.
Как сообщил ранее Геращенко в своем Facebook, 3 августа в 12.00 в полицию позвонил представитель АТ «Универсальный банк» и сообщил, что в отделение банка вошел неизвестный мужчина старше 35 лет, заявивший, что у него в рюкзаке бомба. Мужчина попросил вызвать полицию, сотрудники банка покинули помещение, а начальник отделения остался внутри по собственному желанию.
Как сообщил телеканал «112 Украина», мужчина потребовал выступления на телевидении в прямом эфире, а также 40 тыс. гривен. По информации телеканала, мужчина является гражданином Узбекистана. Позже СБУ назвало имя мужчины: Каримов Сухроб Рахматович 1980 года рождения, уроженец Самарканда. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил на своей странице в Facebook, что, по предварительным данным, злоумышленник имеет психические отклонения.