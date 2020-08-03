19:11 (мск), источник: BBC News Русская служба
Иран скрывает данные о смертях и заражениях коронавирусом: расследование Би-би-си
Число умерших от коронавируса в Иране в три раза превышает официальные данные, выяснила Персидская служба
Во внутренних документах, с которыми ознакомилась
Даже данные минздрава ставят Иран на первое место по числу смертей и заражений на Ближнем Востоке.
За последние две недели в стране наблюдается новый рост инфекций.
Первая смерть от коронавируса в Иране была зафиксирована 22 января, согласно закрытым отчетам, изученным
В тот момент власти утверждали, что в Иране нет коронавируса, несмотря на репортажи местных журналистов и предупреждения врачей.
Сомнения в официальных данных иранских властей появились еще в самом начале вспышки заболевания.
Специалисты заметили несоответствия между цифрами, которые публиковали центральные и региональные органы.
Во всем мире данные об инфекциях и смертях не являются полными и зависят от уровня тестирования.
Однако иранские власти публично озвучивали цифры, которые значительно отличаются от собственных данных правительства. Это может означать сознательное искажение информации.
Эти детали соответствуют другим данным об умерших и вылечившихся иранцах, имеющимся в распоряжении
Анонимный источник, поделившийся информацией с
Несоответствия между данными правительства и цифрами в закрытых документах аналогичны разнице между официальными данными о смертности от вируса и ростом смертности за первую половину 2020 года по сравнению со средними показателями прошлых лет.
Согласно полученным
Кум, столица одноименной провинции, по соотношению населения к общему числу смертей занимает первое место в стране — 1400 смертей, или 1 смерть на 1000 человек населения.
Почти 2000 умерших от вируса в Иране — иностранцы. Это может быть результатом того, что мигранты и беженцы (в основном из соседнего Афганистана) оказались наименее защищенными группами населения во время пандемии.
Общее соотношение смертей и числа инфицированных в закрытых документах схоже с официальными данными, но отличается величиной.
Карантин в Иране был введен только к концу марта, во время празднования Новруза, и вслед за этим данные показывают спад в смертях и числе новых инфекций.
После ослабления карантина в конце мая закрытые данные показывают новый рост смертей и инфекций.
Иранские врачи с доступом к информации рассказали
Доктор Пулади (это псевдоним) сказал
«Изначально, у них не хватало наборов для анализов, а когда они их получили, они не использовали их достаточно широко. Позиция спецслужб заключалась в отрицании существования коронавируса в Иране», — сказал Пулади.
Признать первый случай заражения минздрав заставили двое
Они пережили личную трагедию — когда их брат умер, они настояли, чтобы у него взяли анализ на Covid-19. Тест дал положительный результат.
В больницу Камкар, где умер их брат, поступали пациенты с похожими на Covid-19 симптомами, и обычные методы лечения им не помогали. Однако у них не брали анализы на вирус.
Молаи опубликовал видео со своим умершим братом и рассказом о его болезни. После этого минздрав официально признал случай заражения.
Вспышка коронавируса в Иране совпала с 40-летней годовщиной Исламской революции 1979 года, а также с выборами в парламент страны.
Власти рассматривали эти события как возможность продемонстрировать свою популярность в народе, и эпидемия стала угрозой этим планам.
Выборы действительно прошли при очень низкой явке. Но и до пандемии политическая ситуация в Исламской республике была крайне сложной.
В ноябре 2019 года волна протестов, начавшаяся с повышения цен на бензин, была жестоко подавлена и сотни человек погибли в течение нескольких дней митингов.
В январе 2020 года в разгар резкой конфронтации между США и Ираном после убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани, в небе над Тегераном был по ошибке сбит пассажирский самолет «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины». Все 176 пассажиров и членов экипажа погибли.
Иранские власти изначально пытались скрыть истинную причину событий, но через три дня были вынуждены признать, что гражданский лайнер был сбит ракетой, выпущенной вооруженными силами Ирана.
Нуролдин Пирмоаззен, врач, прежде работавший в минздраве, а также занимавший кресло депутата, заявил в разговоре с
«Правительство испугалось, что бедные и безработные выйдут на улицы», — сказал Пирмоаззен. Он указал на тот факт, что международной организации «Врачи без границ» было запрещено лечить больных в провинции Исфахан, как пример отношения к эпидемии, которое руководствуется политическими соображениями.
Но даже до эскалации военного противостояния с США, кровавого разгона массовых протестов и коронавируса положение в Иране было крайне сложным. Новые санкции, наложенные после решения американского президента Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном, тяжело сказались на экономике страны.
«Те, кто довел страну до этого состояния, не платят за это. Именно бедные люди этой страны и мои нищие пациенты расплачиваются своими жизнями», — сказал доктор Пулади.
«В конфликте между властями США и Ирана мы оказываемся главными проигравшими».
Минздрав Ирана заявил, что его отчеты во Всемирную организацию здравоохранения о числе смертей и заражений коронавирусом прозрачны и не содержат никаких отклонений.