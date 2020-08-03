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19:11 (мск), источник: BBC News Русская служба

Иран скрывает данные о смертях и заражениях коронавирусом: расследование Би-би-си

Число умерших от коронавируса в Иране в три раза превышает официальные данные, выяснила Персидская служба Би-би-си.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:08 MSK, 03.08
Инфицировано856 264+5 394
21.07
5842
22.07
5862
23.07
5848
24.07
5811
25.07
5871
26.07
5765
27.07
5635
28.07
5395
29.07
5475
30.07
5509
31.07
5482
1.08
5462
2.08
5427
3.08
5394
21.073.08
Скончалось14 207+79
21.07
153
22.07
165
23.07
147
24.07
154
25.07
146
26.07
77
27.07
85
28.07
150
29.07
169
30.07
129
31.07
161
1.08
95
2.08
70
3.08
79
21.073.08
Выздоровело653 593+3 420
21.07
8782
22.07
9669
23.07
8277
24.07
8444
25.07
8366
26.07
3110
27.07
3079
28.07
8888
29.07
8116
30.07
9322
31.07
8755
1.08
8114
2.08
3649
3.08
3420
21.073.08
Инфицировано18 136 344+296 703
21.07
205608
22.07
245636
23.07
279669
24.07
279775
25.07
226872
26.07
309457
27.07
208139
28.07
231261
29.07
251959
30.07
291892
31.07
272865
1.08
289336
2.08
258402
3.08
234128
21.073.08
Скончалось690 413+10 897
21.07
3943
22.07
6620
23.07
6889
24.07
9947
25.07
6295
26.07
4761
27.07
4305
28.07
5361
29.07
6266
30.07
6625
31.07
6309
1.08
6073
2.08
5579
3.08
4446
21.073.08
Выздоровело10 751 618+157 342
21.07
170579
22.07
174738
23.07
176670
24.07
167674
25.07
230066
26.07
213127
27.07
140376
28.07
182952
29.07
169086
30.07
204663
31.07
184148
1.08
193536
2.08
221901
3.08
135814
21.073.08
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Источник: GETTY IMAGES

Во внутренних документах, с которыми ознакомилась Би-би-си, говорится о почти 42 тысячах умерших с симптомами Covid-19, в то время как министерство здравоохранения заявляет лишь о 14 405 жертвах эпидемии.

Число заразившихся вирусом в заявлениях иранского минздрава занижено в два раза — 279 тыс. вместо 451 тыс., о которых говорится в закрытых отчетах.

Даже данные минздрава ставят Иран на первое место по числу смертей и заражений на Ближнем Востоке.

За последние две недели в стране наблюдается новый рост инфекций.

Первая смерть от коронавируса в Иране была зафиксирована 22 января, согласно закрытым отчетам, изученным Би-би-си.

Это почти на месяц раньше первого официально подтвержденного случая заболевания в стране.

В тот момент власти утверждали, что в Иране нет коронавируса, несмотря на репортажи местных журналистов и предупреждения врачей.

Иранский чиновник, докладывавший об эпидемии, был явно не здоров | Источник: GETTY IMAGES

Сомнения в официальных данных иранских властей появились еще в самом начале вспышки заболевания.

Специалисты заметили несоответствия между цифрами, которые публиковали центральные и региональные органы.

Во всем мире данные об инфекциях и смертях не являются полными и зависят от уровня тестирования.

Однако иранские власти публично озвучивали цифры, которые значительно отличаются от собственных данных правительства. Это может означать сознательное искажение информации.

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Откуда у Би-би-си эти цифры?

Би-би-си получила документы со статистикой от анонимного источника. В них содержатся данные о госпитализациях по стране, а также имена, пол и возраст госпитализированных, их симптомы, время нахождения в больнице и уже имевшиеся у них проблемы со здоровьем.

Эти детали соответствуют другим данным об умерших и вылечившихся иранцах, имеющимся в распоряжении Би-би-си.

Минздрав Ирана находился под давлением спецслужб, говорят врачи | Источник: AFP 2020

Анонимный источник, поделившийся информацией с Би-би-си, объяснил свое решение желанием пролить свет на истинное положение вещей и прекратить политические игры вокруг пандемии.

Несоответствия между данными правительства и цифрами в закрытых документах аналогичны разнице между официальными данными о смертности от вируса и ростом смертности за первую половину 2020 года по сравнению со средними показателями прошлых лет.

Что показывают эти данные?

Согласно полученным Би-би-си данным, в иранской столице Тегеране было зафиксировано рекордное число смертей: 8120 человек скончались от Covid-19 или при похожих симптомах.

Кум, столица одноименной провинции, по соотношению населения к общему числу смертей занимает первое место в стране — 1400 смертей, или 1 смерть на 1000 человек населения.

Почти 2000 умерших от вируса в Иране — иностранцы. Это может быть результатом того, что мигранты и беженцы (в основном из соседнего Афганистана) оказались наименее защищенными группами населения во время пандемии.

Общее соотношение смертей и числа инфицированных в закрытых документах схоже с официальными данными, но отличается величиной.

Рост смертей в начале эпидемии, однако, намного более резкий, чем в официальных данных, и к середине марта он в 5 раз превышал данные минздрава Ирана.

Карантин в Иране был введен только к концу марта, во время празднования Новруза, и вслед за этим данные показывают спад в смертях и числе новых инфекций.

После ослабления карантина в конце мая закрытые данные показывают новый рост смертей и инфекций.

Кто первым заговорил о реальных цифрах?

Попытка иранских властей скрыть свою вину в трагедии с украинским «Боингом» добавила недоверия к ним | Источник: GETTY IMAGES

Иранские врачи с доступом к информации рассказали Би-би-си, что на минздрав страны оказывают давление спецслужбы и разведка.

Доктор Пулади (это псевдоним) сказал Би-би-си, что в министерстве здравоохранения стараются не замечать кризиса.

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«Изначально, у них не хватало наборов для анализов, а когда они их получили, они не использовали их достаточно широко. Позиция спецслужб заключалась в отрицании существования коронавируса в Иране», — сказал Пулади.

Признать первый случай заражения минздрав заставили двое братьев-врачей из Кума, Мухаммед и Али Молаи.

Они пережили личную трагедию — когда их брат умер, они настояли, чтобы у него взяли анализ на Covid-19. Тест дал положительный результат.

В больницу Камкар, где умер их брат, поступали пациенты с похожими на Covid-19 симптомами, и обычные методы лечения им не помогали. Однако у них не брали анализы на вирус.

Молаи опубликовал видео со своим умершим братом и рассказом о его болезни. После этого минздрав официально признал случай заражения.

Несмотря на это, в репортаже на государственном телевидении раскритиковали врача и даже ошибочно утверждали, что он якобы записал видео с братом за несколько месяцев до начала пандемии.
Источник: AFP 2020

Зачем скрывать реальные цифры?

Вспышка коронавируса в Иране совпала с 40-летней годовщиной Исламской революции 1979 года, а также с выборами в парламент страны.

Власти рассматривали эти события как возможность продемонстрировать свою популярность в народе, и эпидемия стала угрозой этим планам.

Аятолла Али Хаменеи, верховный лидер Ирана, говорил о том, что коронавирус может быть использован для того, чтобы помешать проведению выборов.

Выборы действительно прошли при очень низкой явке. Но и до пандемии политическая ситуация в Исламской республике была крайне сложной.

В ноябре 2019 года волна протестов, начавшаяся с повышения цен на бензин, была жестоко подавлена и сотни человек погибли в течение нескольких дней митингов.

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В январе 2020 года в разгар резкой конфронтации между США и Ираном после убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани, в небе над Тегераном был по ошибке сбит пассажирский самолет «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины». Все 176 пассажиров и членов экипажа погибли.

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Иранские власти изначально пытались скрыть истинную причину событий, но через три дня были вынуждены признать, что гражданский лайнер был сбит ракетой, выпущенной вооруженными силами Ирана.

Нуролдин Пирмоаззен, врач, прежде работавший в минздраве, а также занимавший кресло депутата, заявил в разговоре с Би-би-си, что когда коронавирус дошел до Ирана, иранские власти побоялись смотреть правде в глаза.

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«Правительство испугалось, что бедные и безработные выйдут на улицы», — сказал Пирмоаззен. Он указал на тот факт, что международной организации «Врачи без границ» было запрещено лечить больных в провинции Исфахан, как пример отношения к эпидемии, которое руководствуется политическими соображениями.

Но даже до эскалации военного противостояния с США, кровавого разгона массовых протестов и коронавируса положение в Иране было крайне сложным. Новые санкции, наложенные после решения американского президента Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном, тяжело сказались на экономике страны.

«Те, кто довел страну до этого состояния, не платят за это. Именно бедные люди этой страны и мои нищие пациенты расплачиваются своими жизнями», — сказал доктор Пулади.

«В конфликте между властями США и Ирана мы оказываемся главными проигравшими».

Минздрав Ирана заявил, что его отчеты во Всемирную организацию здравоохранения о числе смертей и заражений коронавирусом прозрачны и не содержат никаких отклонений.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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