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00:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Вдова расчлененного в Петербурге рэпера арестована по обвинению в убийстве

Смольнинский районный суд Петербурга заключил под стражу до 30 сентября Марину Кохал, обвиняемую в убийстве мужа рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко). Об аресте женщины ходатайствовало следствие.

Источник: Евгений Павленко / Коммерсантъ

«Смольнинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения Марине Кохал. Следствие считает, что Кохал необходимо отправить в СИЗО, так как преступление особо тяжкое, она не имеет постоянной регистрации в СПб, может оказать давление на свидетелей хоть их круг пока и не определен, не работает. Суд удовлетворил ходатайство следствия», — сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

Там отметили, что защита просила избрать для Марины Кохал меру пресечения в виде домашнего ареста. Свою вину обвиняемая не признала.

Напомним, 1 августа суд продлил на 72 часа срок задержания Марины Кохал. Тогда следствие ходатайствовало о ее аресте, но защита девушки попросила предоставить им дополнительное время для сбора документов о личности обвиняемой.

Расчлененное тело рэпера Энди Картрайта обнаружили в квартире в центре Санкт-Петербурга 29 июля. Марина Кохал утверждала, что мужчина умер за четыре дня до этого от передозировки наркотиками. Женщина заявила, что решила расчленить мужа и избавиться от тела, чтобы его не считали наркоманом. Однако следствие считает, что она убила Энди Картрайта умышленно. Марине Кохал предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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