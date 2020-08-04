Вдова расчлененного в Петербурге рэпера арестована по обвинению в убийстве

«Смольнинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения Марине Кохал. Следствие считает, что Кохал необходимо отправить в СИЗО, так как преступление особо тяжкое, она не имеет постоянной регистрации в СПб, может оказать давление на свидетелей хоть их круг пока и не определен, не работает. Суд удовлетворил ходатайство следствия», — сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.
Там отметили, что защита просила избрать для Марины Кохал меру пресечения в виде домашнего ареста. Свою вину обвиняемая не признала.
Напомним, 1 августа суд продлил на 72 часа срок задержания Марины Кохал. Тогда следствие ходатайствовало о ее аресте, но защита девушки попросила предоставить им дополнительное время для сбора документов о личности обвиняемой.
Расчлененное тело рэпера Энди Картрайта обнаружили в квартире в центре Санкт-Петербурга 29 июля. Марина Кохал утверждала, что мужчина умер за четыре дня до этого от передозировки наркотиками. Женщина заявила, что решила расчленить мужа и избавиться от тела, чтобы его не считали наркоманом. Однако следствие считает, что она убила Энди Картрайта умышленно. Марине Кохал предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).