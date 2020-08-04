10:42 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
База данных пошла на второй тур
Личная информация избирателей поступила к хакерам в обработку.
Хакеры нашли применение утекшим паспортным данным участников электронного голосования по поправкам к Конституции. На тематических форумах база на 1,1 млн строк продается по $1,5 за каждую и пользуется спросом, так как позволяет обогатить уже существующие подборки персональных данных. Эксперты в области информбезопасности видят в происходящем опасную тенденцию: «урезанные» базы данных плохо защищаются и часто утекают.
Мошенники пытаются монетизировать утекшие в интернет данные участников электронного голосования по поправкам к Конституции, проходившего с 25 июня по 1 июля, обнаружил «Ъ». В даркнете выставили на продажу около 1,1 млн номеров и серий паспортов избирателей, каждая строка оценивается $1 оптом и $1,5 в розницу. База «полностью свежая», указал продавец.
В переписке с корреспондентом «Ъ» он отметил, что сами по себе номера паспортов бесполезны, но в связке с другими данными могут представлять интерес. На основе номеров паспортов злоумышленник предлагает обновить уже имеющиеся у него базы данных под запрос покупателей — например, добавить туда имя, СНИЛС и ИНН, данные кредитной истории. Для примера продавец прислал корреспонденту «Ъ» скриншот такой объединенной базы с фамилией, именем, отчеством, ИНН и данными по зарегистрированным компаниям жертвы.
Первой об утечке персональных данных электронного голосования по поправкам к Конституции сообщила 9 июля «Медуза». Журналисты по открытой ссылке получили доступ к исполняемому файлу degvoter.exe и базе данных db.sqlite. В последней находились закодированные паспортные данные участников голосования. Сотрудники издания раскодировали файл и получили паспортные данные избирателей.
Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию
«Это та же самая база, что распространялась в открытом доступе после расследования “Медузы” и содержащая расшифрованные номера паспортов, используемые приложением, разработанным для членов участковых избирательных комиссий, в преддверии голосования по поправкам к Конституции. Из базы удалены около 6 тыс. номеров, которые, вероятно, относятся к недействительным», — рассказал Оганесян. Он считает, что смысла в ее покупке нет, так как при желании базу можно найти бесплатно, но по ней злоумышленники потенциально могут рассылать участникам голосования фишинговые письма с предложениями призов.
Что там за сведения, степень достоверности — никому не известно. Более того, сами по себе серии и номера паспортов без привязки к фамилиям, именам, отчествам персональными данными просто не являются.
Опрошенные «Ъ» специалисты в области информационной безопасности видят в происходящем опасную тенденцию. Государственные
Как сообщал «Ъ» 3 августа, в конце июля хакеры выставили на продажу другую крупную базу личных данных около 1 млн московских автомобилистов. Она оценивается в $1,5 тыс. На фоне участившихся скандалов с утечками персональных данных в Госдуме задумались об ужесточении ответственности за их распространение: как заявлял «Ъ» председатель комитета по информполитике Александр Хинштейн, обсуждается введение уголовной ответственности не только для продавцов, но и для покупателей баз.
Никита Королев