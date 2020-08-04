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10:41 (мск), источник: Известия

В России за сутки выявили 5159 новых случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки были зарегистрированы 5159 новых пациентов с коронавирусом. Об этом во вторник, 4 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:34 MSK, 04.08
Инфицировано861 423+5 159
21.07
5842
22.07
5862
23.07
5848
24.07
5811
25.07
5871
26.07
5765
27.07
5635
28.07
5395
29.07
5475
30.07
5509
31.07
5482
1.08
5462
2.08
5427
3.08
5394
21.073.08
Скончалось14 351+144
21.07
153
22.07
165
23.07
147
24.07
154
25.07
146
26.07
77
27.07
85
28.07
150
29.07
169
30.07
129
31.07
161
1.08
95
2.08
70
3.08
79
21.073.08
Выздоровело661 471+7 878
21.07
8782
22.07
9669
23.07
8277
24.07
8444
25.07
8366
26.07
3110
27.07
3079
28.07
8888
29.07
8116
30.07
9322
31.07
8755
1.08
8114
2.08
3649
3.08
3420
21.073.08
Инфицировано18 294 793+200 902
21.07
205608
22.07
245636
23.07
279669
24.07
279775
25.07
226872
26.07
309457
27.07
208139
28.07
231261
29.07
251959
30.07
291892
31.07
272865
1.08
289336
2.08
258402
3.08
234128
21.073.08
Скончалось693 968+4 343
21.07
3943
22.07
6620
23.07
6889
24.07
9947
25.07
6295
26.07
4761
27.07
4305
28.07
5361
29.07
6266
30.07
6625
31.07
6309
1.08
6073
2.08
5579
3.08
4446
21.073.08
Выздоровело10 926 197+226 120
21.07
170579
22.07
174738
23.07
176670
24.07
167674
25.07
230066
26.07
213127
27.07
140376
28.07
182952
29.07
169086
30.07
204663
31.07
184148
1.08
193536
2.08
221901
3.08
135814
21.073.08
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Источник: Агентство «Москва»

Наибольшее количество заболевших выявили в Москве (691) и Свердловской области (182).

Всего же на данный момент в России зафиксировано 144 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7878 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 861 423 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 14 351 летальный исход, выздоровел 661 471 человек.

Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что российская вакцина от коронавируса будет зарегистрирована в течение 10 дней.

1 августа министр здравоохранения страны Михаил Мурашко сообщил, что массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции в России планируется начать в октябре, а вакцина от гриппа начнет поставляться в регионы с 10 августа.

Прививку начнут делать в первую очередь людям, которые состоят в группе риска, — медицинским работникам и учителям. Вакцинация от коронавируса, по его словам, будет бесплатной.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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