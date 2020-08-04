В России за сутки выявили 5159 новых случаев коронавируса

Наибольшее количество заболевших выявили в Москве (691) и Свердловской области (182).
Всего же на данный момент в России зафиксировано 144 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7878 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 861 423 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 14 351 летальный исход, выздоровел 661 471 человек.
Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что российская вакцина от коронавируса будет зарегистрирована в течение 10 дней.
1 августа министр здравоохранения страны Михаил Мурашко сообщил, что массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции в России планируется начать в октябре, а вакцина от гриппа начнет поставляться в регионы с 10 августа.
Прививку начнут делать в первую очередь людям, которые состоят в группе риска, — медицинским работникам и учителям. Вакцинация от коронавируса, по его словам, будет бесплатной.
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.