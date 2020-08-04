Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 На Ямале нашли хорошо сохранившиеся останки мамонта Кости древнего животного нашли жители села Сеяха, которое расположено на полуострове Ямал
Фоторепортажи
20Лучшие снимки iPhone Photography Award 2020 года
12Выбран лучший снимок картошки
11:36 (мск), источник: РИА Новости

Попавшие в даркнет данные избирателей недействительны, заявили в штабе

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Данные из базы электронных избирателей, попавшей в даркнет, недействительны, сообщил РИА Новости руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

Источник: РИА Новости

Ранее «Коммерсант» написал, что данные участников электронного голосования по поправкам к конституции выставили на продажу на тематических форумах в даркнете. База «полностью свежая», утверждает продавец.

«Мы выделяли несколько сэмплов, которые выставлены к покупке, выяснилось, что данные паспортов, фамилии абсолютно не совпадают, таких людей не было на электронном голосовании. Я бы сказал, что их и в природе нет. Во всяком случае, несколько примеров, которые к нам попали, они такими оказались», — отметил Массух.

Он сообщил, что утечка произошла в процессе передачи данных о голосовавших в УИКи во время сверки списков для исключения двойного голосования. База представляет собой не персональные данные, а номера паспортов.

«Нет, это то же самое, что было в июле, недействительные паспорта удаляются очень легко, потому что проверка в МВД проводится по номеру паспорта. Есть сервис проверки номера паспорта в МВД. Самое главное, что нет связи с персональными данными», — сказал Массух, отвечая на вопрос, была ли повторная утечка данных избирателей.

Он уточнил, что негативных последствий для граждан с появлением в даркнете этих данных нет.
«На будущее процедуру, наверное, надо будет усложнить, может быть, усилить шифрование и ответственность, потому что утечка произошла в результате безответственного отношения каких-то сотрудников избирательных комиссий», — заключил Массух.

Следите за развитием темы Поправки в Конституцию
 Адвокат предположил, как могут оправдать Ефремова
Рошаль назвал пандемию COVID-19 'репетицией биологической войны'
Лукашенко заявил о периоде глобальных геополитических потрясений
«Аэрофлот» прокомментировал суд о выплате 30 млн вдове пилота
Цифры вверх: за курортный сезон россияне ответят в сентябре
Белоруссия объявила о военных сборах на границе с Россией
Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента
Роспотребнадзор: осенью в Россию придут три новых штамма гриппа
Gnezdo.ru
Правда красивый и успешный? А гляньте на его жену
Узнаете Веру? Сегодня ее не узнать (фото)
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Hi-Tech
Неизвестный смартфон Xiaomi попал на фото Его заметили в метро
Горячие темы на Авто
Кубань или Абхазия. 117
А есть ли у неё душа? 115
С мытой попой !! 111
Что такое инфантилизм? 108
Кино
Ирина Пегова и Сергей Бурунов спели вместе с Монеточкой Актеры показали, как развлекаются во время съемок в картине «Родные»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Гайдай и Гребешкова: знаете, кто внучка? Удивитесь
Жена Высоцкого, о которой никто не знал
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Леди
Как трем обычным женщинам 45+ удается выглядеть на десять лет моложе Новая порция красоток 45+, которые с помощью фейсфитнеса, спорта, уколов красоты и правильного настроя учат не стареть душой и телом.
Новости партнеров
Лидер ЕР призвал партию помогать гражданам вплоть до конца пандемии
Появления вакцины в России осталось ждать недолго
Регионам помогут справиться с пожарами
Великие ученые России создают средство от коронавируса
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь