15:52 (мск), источник: Авто Mail.ru
Американцу удалось купить Porsche 911 с поддельным чеком
Американцу удалось купить Porsche 911 с поддельным чеком.
На этой неделе 42-летний житель Флориды Кейси Уильям Келли купил подержанный Porsche 911 Turbo за 140 тысяч долларов (10,3 млн рублей), заплатив поддельным чеком.
В автосалоне узнали про обман уже после того, как мужчина уехал, и сообщили об угоне автомобиля. Однако в ювелирном магазине не стали сразу отдавать часы, а попытались обналичить чек. И, когда ничего не вышло, обратились в полицию.
Келли признался в преступлении. И рассказал следователям, что печатал все чеки со своего домашнего принтера.