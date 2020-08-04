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15:52 (мск), источник: Авто Mail.ru

Американцу удалось купить Porsche 911 с поддельным чеком

Американцу удалось купить Porsche 911 с поддельным чеком.

На этой неделе 42-летний житель Флориды Кейси Уильям Келли купил подержанный Porsche 911 Turbo за 140 тысяч долларов (10,3 млн рублей), заплатив поддельным чеком.

Как рассказывает New York Post со ссылкой на местную газету, на следующий день Келли попытался купить несколько часов Rolex с поддельными чеками на 61 тысячу долларов.

В автосалоне узнали про обман уже после того, как мужчина уехал, и сообщили об угоне автомобиля. Однако в ювелирном магазине не стали сразу отдавать часы, а попытались обналичить чек. И, когда ничего не вышло, обратились в полицию.

Келли признался в преступлении. И рассказал следователям, что печатал все чеки со своего домашнего принтера.

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