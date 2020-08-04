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16:36 (мск), источник: Ведомости

Адвокат: следствие не установило заказчика дела Голунова

В материалах дела бывших полицейских, которых обвиняют в фальсификации доказательств при задержании журналиста Ивана Голунова, нет упоминания заказчика, рассказал ТАСС адвокат основного обвиняемого по делу Игоря Ляховца Алексей Коврижкин.

Источник: РИА "Новости"

«Следствие не пыталось установить заказчика этого дела. Более того, по версии СК, оперативные сотрудники подбросили журналисту наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарности и поощрения», — пояснил Коврижкин, отметив, что защита с такой позицией не согласна, так как считает дело Ляховца и других фигурантов сфабрикованным.

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Оперативники МВД задержали журналиста Ивана Голунова в июне 2019 г. Они обвинили его в покушении на сбыт наркотиков. Сам Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили. Позднее МВД сняло обвинения из-за отсутствия доказательств, Голунова освободили.

30 января этого года Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших полицейских, участвовавших в задержании журналиста. По версии следствия, Феофанов, Коновалов, Уметбаев и Сергалиев под руководством Ляховца купили и подбросили журналисту наркотики. Бывшим полицейским было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Теперь Голунов проходит потерпевшим по данному делу. В июле он подал гражданский иск на 5 млн руб. к полицейским «за незаконное задержание и некачественную работу».

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