Адвокат: следствие не установило заказчика дела Голунова

«Следствие не пыталось установить заказчика этого дела. Более того, по версии СК, оперативные сотрудники подбросили журналисту наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарности и поощрения», — пояснил Коврижкин, отметив, что защита с такой позицией не согласна, так как считает дело Ляховца и других фигурантов сфабрикованным.
Оперативники МВД задержали журналиста Ивана Голунова в июне 2019 г. Они обвинили его в покушении на сбыт наркотиков. Сам Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили. Позднее МВД сняло обвинения из-за отсутствия доказательств, Голунова освободили.
30 января этого года Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших полицейских, участвовавших в задержании журналиста. По версии следствия, Феофанов, Коновалов, Уметбаев и Сергалиев под руководством Ляховца купили и подбросили журналисту наркотики. Бывшим полицейским было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Теперь Голунов проходит потерпевшим по данному делу. В июле он подал гражданский иск на 5 млн руб. к полицейским «за незаконное задержание и некачественную работу».