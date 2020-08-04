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19:06 (мск), источник: RTVi

В Бейруте произошел сильный взрыв, есть пострадавшие

В столице Ливана Бейруте прогремел сильный взрыв. Об этом 4 августа сообщили в местной ассоциации Красного креста.

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Газета Daily Star со ссылкой на очевидцев написала о «сотнях» возможных пострадавших. Такое же число привел телеканал LBC. По его информации, врачи скорой помощи просят добровольцев сдавать кровь для переливания пострадавшим.

Официальных заявлений о причинах взрыва пока не было. Местный телеканал MTV сообщил, что, по предварительным данным, это не было терактом. Один из источников рассказал, что взорваться могли фейерверки на одном из складов. Эту информацию подтвердил собеседник телеканала LBC.

Как уточнила Daily Star, известно о двух взрывах в районе порта города. О сильных взрывах в порту сообщило и национальное новостное агентство Ливана. По его данным, около хранилищ порта начался пожар.

На кадрах в соцсетях видно, что взрывная волна выбила окна и двери, а также разрушила некоторые перекрытия в домах. По данным телеканала телеканала «Аль-Арабия», взрыв был настолько сильным, что его можно было услышать за 20 км от эпицентра.

 В Бейруте произошел сильный взрыв, есть погибшие
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