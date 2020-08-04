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16В Бейруте произошел сильный взрыв
21:28 (мск), источник: ТАСС

Что известно о взрыве в порту Бейрута

Мощный взрыв произошел во вторник в районе порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана.

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Что произошло

По последним данным, в результате взрыва погибли 12 человек, сотни получили ранения. В порту работают пожарные команды, вертолеты тушат вспыхнувшие пожары с воздуха.

В результате ЧП погиб генеральный секретарь ливанской Партии Катаиб Низар Наджарян. Пострадали семья и советники премьера Ливана Хасана Диаба.

Повреждено здание посольства РФ, пострадала одна сотрудница. Незначительные ранения получил консул Казахстана в Ливане.

Обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости от порта, повреждены жилые дома и офисы.

Причины взрыва пока не установлены. Телеканал Al Hadath не исключает, что по территории порта нанесли ракетный удар. По его сведениям, целью атаки, приписываемой ВВС Израиля, мог стать склад радикального движения «Хезболлах». Телеканал Al Mayadeen при этом заявил, что взрыв произошел на складе пиротехники.

По информации казахстанских дипломатов в Ливане, произошло несколько мощных взрывов.

По предварительным данным местных властей, в порту взорвался корабль с пиротехникой.

Радио Kan со ссылкой на источник сообщило, что Израиль не имеет никакого отношения к взрыву.

В Ливане наблюдаются перебои с интернет-связью. Точной информации о том, связаны ли неполадки со взрывом, нет.

Реакция на ЧП

Губернатор Бейрута сравнил инцидент со «взрывами в Хиросиме и Нагасаки». Глава спецслужбы Ливана считает преждевременным говорить о теракте.

Президент Ливана Мишель Аун созовет заседание Высшего совета обороны страны. Он отдал распоряжение оказывать медицинскую помощь всем пострадавшим за счет средств министерства здравоохранения, а также предоставить временное жилье всем гражданам, чьим домам и имуществу был нанесен урон.

Премьер-министр объявил 5 августа днем общенационального траура.

В ООН сообщили, что пока не располагают сведениями о произошедшем, как и о возможном уроне миротворческой миссии в Ливане.

В Турции и США заявили о готовности оказать всевозможную помощь Ливану в вопросе ликвидации последствий взрыва.

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани отдал распоряжение отправить партию полевых госпиталей в Ливан.

Во время загрузки произошла ошибка.
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