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4 августа, источник: Коммерсантъ

Мигранты спровоцировали драку с правоохранителями у границы с Казахстаном

Стычка группы мигрантов с правоохранителями, которая произошла в Самарской области возле российско-казахстанской границы, была быстро остановлена без вмешательства сотрудников Росгвардии, сообщили «Ъ» в пресс-службе ведомства. В Росгвардии не смогли уточнить, представители какого ведомства пресекли беспорядки.

Видео столкновения иностранцев с силовиками было распространено по социальным сетям. Судя по записи, инцидент произошел на участке федеральной автодороги А-300 Самара—Большая Черниговка—граница с Республикой Казахстан на границе Самарской и Оренбургской областей.

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Недалеко от этого места находится пункт пограничного контроля Маштаков.

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По имеющимся у «Ъ» данным, в этом месте в очередной раз скопились трудовые мигранты из Узбекистана и Таджикистана, пытающиеся уехать на родину. Сухопутным путем пересечь границу в настоящее время невозможно, поскольку власти Казахстана приняли решение о продлении карантина на две недели до 17 августа.

Первый случай массового скопления среднеазиатских мигрантов у российско-казахстанской границы был зафиксирован в мае текущего года. Среди граждан Узбекистана тогда распространялись слухи, что им удастся проехать сухопутным путем. Позже они были отправлены домой на специальных автобусах через территорию Казахстана после согласования с дипломатическими ведомствами. Ситуация повторилась несколько раз, часть трудовых мигрантов отвезли на родину поездами и автобусами.

Андрей Сазонов, Самара

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