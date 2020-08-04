4 августа, источник: Коммерсантъ
Мигранты спровоцировали драку с правоохранителями у границы с Казахстаном
Стычка группы мигрантов с правоохранителями, которая произошла в Самарской области возле
Видео столкновения иностранцев с силовиками было распространено по социальным сетям. Судя по записи, инцидент произошел на участке федеральной автодороги А-300 Самара—Большая Черниговка—граница с Республикой Казахстан на границе Самарской и Оренбургской областей.
Недалеко от этого места находится пункт пограничного контроля Маштаков.
По имеющимся у «Ъ» данным, в этом месте в очередной раз скопились трудовые мигранты из Узбекистана и Таджикистана, пытающиеся уехать на родину. Сухопутным путем пересечь границу в настоящее время невозможно, поскольку власти Казахстана приняли решение о продлении карантина на две недели до 17 августа.
Первый случай массового скопления среднеазиатских мигрантов у
Андрей Сазонов, Самара