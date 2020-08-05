01:19 (мск), источник: Коммерсантъ
«Не знаю, что на меня нашло»
За драку с Росгвардией бывшего десантника посадили к его подруге.
Хамовнический райсуд, отказав следствию в отправке в СИЗО бывшего десантника Евгения Костина, участвовавшего в драке с росгвардейцами в парке имени Горького во время Дня десантника, отправил обвиняемого под домашний арест. Под данной мерой пресечения Костин будет находиться в квартире его подруги в подмосковном Красногорске.
Когда судья Мария Сырова устанавливала личность Евгения Костина, выяснилось, что он является уроженцем Ставропольского края, где живут его
Следователь следственного управления Следственного комитета РФ (СКР) по Центральному округу Москвы сообщила, что Евгений Костин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Представитель СУ СКР отметила, что Костин признал свою вину, которая к тому же подтверждается показаниями свидетелей и видеозаписями инцидента, происшедшего 2 августа в парке Горького, где отмечалось 90-летие ВДВ. Свое требование об аресте обвиняемого, который ранее к уголовной ответственности не привлекался и имел положительные характеристики, следователь мотивировала в том числе дерзостью совершенного Евгением Костиным преступления и предположением о том, что он может скрыться.
Прокурор требование следствия поддерживать не стал, решив выслушать других участников разбирательства. Одной из них стала девушка обвиняемого Анна. Она рассказала, что живет с Евгением около полугода, назвав его добрым, отзывчивым и работящим человеком. Девушка предложила, что если суд изберет для возлюбленного домашний арест, то он может быть осуществлен в ее подмосковной квартире.
Адвокат подтвердил, что его подзащитный признал вину, но отметил, что вначале Евгений Костин в драке не участвовал, а напротив, помогая росгвардейцам, оттеснял от них своих пьяных и буйных
На очной ставке, отметил защитник, Костин попросил у потерпевшего извинение, и тот его принял. В связи с примирением сторон адвокат предложил прекратить уголовное дело бывшего десантника с назначением ему судебного штрафа.
«Я сам не знаю, что на меня нашло», — сказал обвиняемый Костин, попросивший не отправлять его в СИЗО. Он подтвердил, что помогал гвардейцам, пока его самого не ударили по голове. «Скрываться не собираюсь», — добавил обвиняемый.
В итоге прокурор поддержал домашний арест.
Судья так и поступила, отправив бывшего десантника к его подруге в Красногорск. Дома у нее Евгений Костин будет находиться до 3 октября с электронным браслетом на лодыжке, с помощью которого сотрудники ФСИН будут контролировать его перемещения.
Алексей Соковнин