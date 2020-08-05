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01:19 (мск), источник: Коммерсантъ

«Не знаю, что на меня нашло»

За драку с Росгвардией бывшего десантника посадили к его подруге.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Хамовнический райсуд, отказав следствию в отправке в СИЗО бывшего десантника Евгения Костина, участвовавшего в драке с росгвардейцами в парке имени Горького во время Дня десантника, отправил обвиняемого под домашний арест. Под данной мерой пресечения Костин будет находиться в квартире его подруги в подмосковном Красногорске.

Когда судья Мария Сырова устанавливала личность Евгения Костина, выяснилось, что он является уроженцем Ставропольского края, где живут его родители-пенсионеры. До недавнего времени Костин работал в Москве, а живет со своей подругой в Красногорске.

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Следователь следственного управления Следственного комитета РФ (СКР) по Центральному округу Москвы сообщила, что Евгений Костин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Представитель СУ СКР отметила, что Костин признал свою вину, которая к тому же подтверждается показаниями свидетелей и видеозаписями инцидента, происшедшего 2 августа в парке Горького, где отмечалось 90-летие ВДВ. Свое требование об аресте обвиняемого, который ранее к уголовной ответственности не привлекался и имел положительные характеристики, следователь мотивировала в том числе дерзостью совершенного Евгением Костиным преступления и предположением о том, что он может скрыться.

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Прокурор требование следствия поддерживать не стал, решив выслушать других участников разбирательства. Одной из них стала девушка обвиняемого Анна. Она рассказала, что живет с Евгением около полугода, назвав его добрым, отзывчивым и работящим человеком. Девушка предложила, что если суд изберет для возлюбленного домашний арест, то он может быть осуществлен в ее подмосковной квартире.

Адвокат подтвердил, что его подзащитный признал вину, но отметил, что вначале Евгений Костин в драке не участвовал, а напротив, помогая росгвардейцам, оттеснял от них своих пьяных и буйных товарищей-десантников (сам Евгений служил в ВДВ два года).

Бывший десантник пустил в ход кулаки только после того, как один из стражей порядка ударил его.

На очной ставке, отметил защитник, Костин попросил у потерпевшего извинение, и тот его принял. В связи с примирением сторон адвокат предложил прекратить уголовное дело бывшего десантника с назначением ему судебного штрафа.

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«Я сам не знаю, что на меня нашло», — сказал обвиняемый Костин, попросивший не отправлять его в СИЗО. Он подтвердил, что помогал гвардейцам, пока его самого не ударили по голове. «Скрываться не собираюсь», — добавил обвиняемый.

В итоге прокурор поддержал домашний арест.

Судья так и поступила, отправив бывшего десантника к его подруге в Красногорск. Дома у нее Евгений Костин будет находиться до 3 октября с электронным браслетом на лодыжке, с помощью которого сотрудники ФСИН будут контролировать его перемещения.

Алексей Соковнин

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