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00:45 (мск), источник: ТАСС

«Катастрофа для Ливана». Взрыв в Бейруте унес жизни более 70 человек, еще 3,7 тыс. ранены

ТАСС, 4 августа — По меньшей мере 70 человек погибли во вторник в результате мощного взрыва, эквивалентного по мощности землетрясению магнитудой 4,5, в порту Бейрута. 3,7 тыс. человек получили ранения. По оценкам медиков, число жертв к 5 августа, объявленному днем национального траура, может резко возрасти. Премьер-министр страны Хасан Диаб назвал произошедшее «катастрофой для Ливана» и обратился ко всем дружественным государствам за помощью.

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В результате ЧП погиб генеральный секретарь ливанской Партии Катаиб Низар Наджарян, пострадали супруга и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба, консул Казахстана в Бейруте, несколько сотрудников командования Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), сотрудники посольства Бельгии.

Материальный ущерб

Взрывная волна сотрясала многие жилые кварталы ливанской столицы. Обрушились фасады нескольких зданий, расположенных недалеко от порта, повреждены жилые дома и офисы.

Материальный ущерб нанесен ряду зданий посольств и дипмиссий. В частности, взрывной волной вынесло двери и выбило стекла на фасадной части здания посольства РФ. По словам дипломатов, в результате пострадала одна сотрудница, ей оказана медицинская помощь.

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Отголоски взрыва в порту Бейрута были слышны даже в столице Кипра Никосии, которую от ливанской столицы отделяет расстояние в 241 км, а сигналы от взрыва зафиксировали инфразвуковые станции Международной системы мониторинга (МСМ) Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ) в Тунисе и ФРГ.

Израиль не при чем 

Израиль через несколько часов после взрыва заявил, что не имеет к нему отношения. Кроме того, еврейское государство одним из первых выразило готовность оказать помощь Ливану в связи со случившимся.

В Армии обороны Израиля заявили, что пришло время для того, чтобы «отложить конфликт» с соседней страной.

Причины произошедшего

Сначала в силовых структурах Ливана сообщили, что сдетонировало более 50 тонн аммиачной селитры из контрабандного груза, конфискованного с одного из судов несколько лет назад.

Все эти годы взрывоопасные вещества хранились на складе в порту в ожидании их уничтожения.

Позднее было распространены предварительные выводы, что «при проведении сварочных работ по заделыванию отверстий, через которые злоумышленники могли совершить кражу, произошла детонация хранящегося на складе в порту груза с 2700 тоннами нитрата аммония — аммиачной селитры».

Международная реакция

Соболезнования в адрес правительства и властей Ливана поступают в эти минуты как из большинства арабских столиц, так и всего мира. Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму соболезнования президенту Ливанской Республики Мишелю Ауну в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в порту Бейрута. «В России разделяют скорбь ливанского народа. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — отметил президент в телеграмме.

Эмиры Кувейта и Катара уже распорядились направить в страну срочную медицинскую помощь. В частности, в МИД Египта заявили о том, что проводят «необходимые контакты» с тем, чтобы выяснить, как «помочь братскому Ливану в этих непростых обстоятельствах».

Свою помощь предложили США, Франция, Германия, Британия, Турция. ВОЗ заявила, что работает с Ливаном по вопросу обеспечения поставок материалов для лечения пострадавших.

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