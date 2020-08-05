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03:19 (мск), источник: Коммерсантъ

«Бейрут плачет»

В результате взрывов в порту столицы Ливана погибли десятки человек.

Источник: AP 2020

Десятки человек погибли и тысячи пострадали в результате взрывов в порту Бейрута. В городе повреждена половина зданий, больницы переполнены. Президент Ливана Мишель Аун созвал экстренное заседание Высшего совета обороны. По итогам заседания Бейрут был объявлен городом бедствия, в стране введен режим чрезвычайного положения. Армия взяла под контроль разрушенные кварталы. По предварительной версии, взрывы произошли на складе с конфискованной аммиачной селитрой.

«Кто был сегодня в Бейруте, плачет. Пусть Бог помилует всех жертв, и каждый, кто может сдать кровь раненым, не колеблется ни на минуту, потому что их так много», — так описывают ливанцы в соцсетях последствия взрывов в порту Бейрута. Ливанские медики не находят слов, когда говорят о пострадавших. Все больницы в городе переполнены.

По предварительным данным, 78 человек погибли и свыше 4 тыс. получили ранения разной степени тяжести.

Среди погибших — генеральный секретарь ливанской националистической партии «Катаиб» Назар Наджарян. Среди пострадавших — супруга и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба, несколько его советников, миротворцы ООН, консул посольства Казахстана, сотрудница российского посольства.

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На среду в Ливане объявлен национальный траур. Президент страны Мишель Аун созвал экстренное заседание Высшего совета обороны. По итогам заседания Бейрут был объявлен городом бедствия, правительство ввело в стране двухнедельный режим чрезвычайного положения.

Два взрыва в порту прогремели во вторник вечером. Сначала раздался небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым, а затем произошел мощный взрыв, который был слышен не только вдоль всего ливанского побережья, но и на Кипре, который находится более чем в 240 км от Бейрута. По данным иорданской сейсмологической обсерватории, взрывы были эквиваленты по мощности землетрясению силой 4,5 балла по шкале Рихтера.

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В результате взрывов в городе повреждена половина зданий. Полностью разрушен порт, пострадали здание аэропорта, который находится примерно в 10 км от эпицентра взрывов, президентский дворец, офис премьер-министра, здания нескольких дипмиссий, в том числе российское посольство.

Источник: AP 2020

«Взрывной волной вынесло двери и выбило стекла на фасадной части здания», — сказал ТАСС советник диппредставительства Вячеслав Максудов. Силы безопасности и армия перекрыли все улицы, ведущие в порт.

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По словам главы службы общей безопасности Ливана генерала Аббаса Ибрагима, на складе сдетонировали взрывчатые вещества, которые хранились там долгое время. Позднее премьер-министр и президент Ливана заявили, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение на протяжении шести лет 2750 тонн аммиачной селитры (нитрат аммония).

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Среди первых опасений ливанцев звучали версии об атаке Израиля, так как несколькими часами ранее премьер-министр этой страны Биньямин Нетаньяху пригрозил ливанскому движению «Хезболла». Однако Израиль достаточно быстро отверг свою причастность к инциденту. «Взрыв случился не в хранилище боеприпасов “Хезболлы”. Это событие не связано с обеспечением безопасности (Израиля.—"Ъ»)"., — заявил источник в Армии обороны Израиля местным СМИ. Со своей стороны, «Хезболла» также заявила, что взрыв произошел не на ее складе.

Взрывы прогремели недалеко от резиденции бывшего премьер-министра Ливана Саада Харири, и одной из первых мыслей, которая возникла у ливанцев, была мысль о теракте. Его отец, также занимавший пост премьер-министра (в 1992—1998 и 2000−2004 годах), погиб в результате теракта 14 февраля 2005 года. Примечательно, что буквально незадолго до взрывов в порту Саад Харири встретился в своей резиденции с высшими руководителями сил безопасности страны для того, чтобы обсудить предстоящее в пятницу оглашение приговора Специальным трибуналом ООН по Ливану четырем лицам, заочно обвиняемым в убийстве своего отца.

Источник: AP 2020

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб пообещал раскрыть всю информацию о взрыве и наказать виновных. Он также призвал «дружеские и братские государства поддержать Ливан».

Ливан один не справится.
Хасан Диаб
премьер-министр Ливана

Свою помощь ливанцам уже предложили Катар, Иран, Турция, ОАЭ, Иордания, Сирия, Кувейт, Франция, США и даже Израиль. Растет и число соболезнований. Сами ливанцы тем временем проявляют невероятную солидарность, предлагая убежище пострадавшим.

Марианна Беленькая

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