03:19 (мск), источник: Коммерсантъ
«Бейрут плачет»
В результате взрывов в порту столицы Ливана погибли десятки человек.
Десятки человек погибли и тысячи пострадали в результате взрывов в порту Бейрута. В городе повреждена половина зданий, больницы переполнены. Президент Ливана Мишель Аун созвал экстренное заседание Высшего совета обороны. По итогам заседания Бейрут был объявлен городом бедствия, в стране введен режим чрезвычайного положения. Армия взяла под контроль разрушенные кварталы. По предварительной версии, взрывы произошли на складе с конфискованной аммиачной селитрой.
«Кто был сегодня в Бейруте, плачет. Пусть Бог помилует всех жертв, и каждый, кто может сдать кровь раненым, не колеблется ни на минуту, потому что их так много», — так описывают ливанцы в соцсетях последствия взрывов в порту Бейрута. Ливанские медики не находят слов, когда говорят о пострадавших. Все больницы в городе переполнены.
Среди погибших — генеральный секретарь ливанской националистической партии «Катаиб» Назар Наджарян. Среди пострадавших — супруга и дочь
На среду в Ливане объявлен национальный траур. Президент страны Мишель Аун созвал экстренное заседание Высшего совета обороны. По итогам заседания Бейрут был объявлен городом бедствия, правительство ввело в стране двухнедельный режим чрезвычайного положения.
Два взрыва в порту прогремели во вторник вечером. Сначала раздался небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым, а затем произошел мощный взрыв, который был слышен не только вдоль всего ливанского побережья, но и на Кипре, который находится более чем в 240 км от Бейрута. По данным иорданской сейсмологической обсерватории, взрывы были эквиваленты по мощности землетрясению силой 4,5 балла по шкале Рихтера.
В результате взрывов в городе повреждена половина зданий. Полностью разрушен порт, пострадали здание аэропорта, который находится примерно в 10 км от эпицентра взрывов, президентский дворец, офис
«Взрывной волной вынесло двери и выбило стекла на фасадной части здания», — сказал ТАСС советник диппредставительства Вячеслав Максудов. Силы безопасности и армия перекрыли все улицы, ведущие в порт.
По словам главы службы общей безопасности Ливана генерала Аббаса Ибрагима, на складе сдетонировали взрывчатые вещества, которые хранились там долгое время. Позднее
Среди первых опасений ливанцев звучали версии об атаке Израиля, так как несколькими часами ранее
Взрывы прогремели недалеко от резиденции бывшего
Ливан один не справится.
Свою помощь ливанцам уже предложили Катар, Иран, Турция, ОАЭ, Иордания, Сирия, Кувейт, Франция, США и даже Израиль. Растет и число соболезнований. Сами ливанцы тем временем проявляют невероятную солидарность, предлагая убежище пострадавшим.
Марианна Беленькая