00:57 (мск), источник: РИА Новости
Премьер Ливана назвал причину взрыва в Бейруте
ДОХА, 5 авг — РИА Новости.
Я не успокоюсь, пока мы не найдем ответственного за то, что случилось, чтобы привлечь его к ответственности и наложить на него самые суровые меры наказания, потому что недопустимо, чтобы партия аммиачной селитры весом в 2750 тонн находилась на складе в течение 6 лет без принятия превентивных мер, что угрожает безопасности граждан.
При этом Дияб предложил сформировать комиссию для расследования происшествия, которая за 48 часов должна будет определить причину происшествия и выявить ответственных.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены