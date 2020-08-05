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11:02 (мск), источник: РБК

Причиной взрыва в Бейруте назвали груз со связанного с россиянином судна

Аммиачную селитру, которая взорвалась в порту в Бейруте, конфисковали с судна, владельцем которого был уроженец Хабаровска, сообщили моряки. По их словам, он объявил о банкротстве и «фактически бросил судно».

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фотографий
16
фотографий

Аммиачную селитру (нитрат аммония), которая взорвалась при сварочных работах в Бейруте, конфисковали с судна под названием Rhosus в сентябре 2014 года. Об этом со ссылкой на итоги заседания Высшего совета по обороне Ливана сообщил телеканал LBCI.

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«Бейрут плачет»

Rhosus перевозило 2750 т селитры из Батуми в Мозамбик. В сентябре 2013 года оно сделало незапланированную остановку в Бейруте из-за неполадок на борту.

После проверки судна экипажу запретили выводить его из порта. Конфискованная с судна селитра хранилась на складе на 12-м причале порта Бейрута, ее должны были утилизировать. Из-за того, что на судне оставался опасный груз, ливанские власти оставили на нем четырех моряков, которые должны были ждать сменного экипажа.

Владельцем этого судна был предприниматель, проживающий на Кипре уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, утверждали моряки, работавшие на Rhosus.

По их словам, владелец заявил, что обанкротился, и «фактически бросил судно». Юристы кредиторов получили три ордера на арест Rhosus, которое ходило под молдавским флагом.
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Что известно о взрыве в порту Бейрута

Всего на борту судна было восемь украинских моряков, сообщала исполнительный директор одесского фонда помощи морякам «Ассоль» Наталья Кламм. «После того как моряки с нашей помощью обратились к украинскому консулу, пятеро наших соотечественников смогли вернуться домой. Для поддержания жизнедеятельности судна на борту остались четверо членов экипажа: трое украинцев и один россиянин», — сказала она.

Оставшиеся члены экипажа вернулись из Ливана лишь через год.

В последний раз местоположение судна было зарегистрировано в 2014 году — неподалеку от 12-го причала, где произошел взрыв, следует из данных сервиса MarineTraffic.

Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа. Он обрушил фасады нескольких зданий и повредил жилые дома и офисы. В результате взрыва более 100 человек, около 4 тыс. человек пострадали.

По версии властей, сотрудники порта решили заделать небольшие отверстия на складе, где хранилась конфискованная аммиачная селитра, чтобы ее никто не украл. Во время сварочных работ вещество взорвалось.

После взрыва Верховный совет обороны Ливана провел экстренное заседание и объявил Бейрут зоной бедствия. Правительству он рекомендовал на две недели ввести режим чрезвычайного положения.

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