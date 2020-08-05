Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 5 августаМеждународный день светофора, первый победный салют и другие события, произошедшие в этот день в разные года
Фоторепортажи
8Празднование Курбан-байрама в Москве
12Названы лучшие фото животных, сделанные в зоопарках и аквариумах
09:14 (мск), источник: Известия

Число погибших при взрыве в Бейруте превысило 100 человек

Более 100 человек погибли при взрыве, произошедшем в Бейруте. Об этом в среду, 5 августа, заявил телеканалу LBCI генеральный секретарь Ливанского общества Красного Креста Жорж Катана.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

«Мы располагаем данными о более чем 4 тыс. раненых, состояние некоторых из них оценивается как тяжелое; а также о погибших, число которых может достигать сотни. Часть жертв продолжают находиться под завалами рухнувших зданий», ― сообщил он.

Читайте также
«Бейрут плачет»

Взрыв в ливанской столице произошел накануне в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана.

Обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости от порта, повреждены жилые дома и офисы. В том числе пострадало здание посольства России в Ливане, где выбило стекла.

По словам премьер-министра Ливана Хасана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение на складе в порту аммиачной селитры весом в 2750 т.

О своем намерении помочь Ливану также заявили власти Израиля, Великобритании, Кувейта, Катара, Германии, США, а также руководство Евросоюза.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Бейрут, пока горячо: из-за чего ливанская столица оказалась в руинах
Подъемная лодка: в России готовятся ликвидировать советское атомное наследие
Что известно о взрыве в порту Бейрута
Киев возмутился открытием Черногории для россиян
Россияне назвали причины увольнения с работы
На границе с Казахстаном произошли стычки с участием мигрантов
Пол Маккартни назвал причину распада The Beatles
Производители электротехники раскритиковали импортозамещение
Gnezdo.ru
Как красивые арабки ходят дома для мужа: фото
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Найдёте кота среди сов? 99% не могут
Hi-Tech
Популярный сервис будет закрыт (сроки) Пополнение в «кладбище гугл»
Авто
Первая машина: что советуют купить новичкам Самые безопасные и относительно недорогие автомобили для неопытных водителей
Кино
25-летняя звезда «Сватов» показала себя в новой роли Анна Кошмал опубликовала в инстаграме фото со съемок продолжения сериала «Папик»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Гайдай и Гребешкова: знаете, кто внучка? Удивитесь
Жена Высоцкого, о которой никто не знал
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь