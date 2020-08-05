Число погибших при взрыве в Бейруте превысило 100 человек

«Мы располагаем данными о более чем 4 тыс. раненых, состояние некоторых из них оценивается как тяжелое; а также о погибших, число которых может достигать сотни. Часть жертв продолжают находиться под завалами рухнувших зданий», ― сообщил он.
Взрыв в ливанской столице произошел накануне в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана.
Обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости от порта, повреждены жилые дома и офисы. В том числе пострадало здание посольства России в Ливане, где выбило стекла.
По словам премьер-министра Ливана Хасана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение на складе в порту аммиачной селитры весом в 2750 т.
О своем намерении помочь Ливану также заявили власти Израиля, Великобритании, Кувейта, Катара, Германии, США, а также руководство Евросоюза.