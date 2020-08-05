12:05 (мск), источник: ТАСС
В ЕАО пострадали 18 человек при обрушении конструкций моста на военных учениях
ТАСС, 5 августа. Инцидент произошел в поселке имени Тельмана в Смидовичском районе.
Конструкции моста обрушились на военных учениях в Еврейской автономной области, в результате пострадали 18 человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
«В поселке имени Тельмана в Смидовичском районе во время учений железнодорожных войск произошло обрушение конструкций моста. Травмы получили 18 человек», — сказал собеседник агентства.
В администрации Смидовичского района региона ТАСС подтвердили факт инцидента и информацию о наличии пострадавших.
В свою очередь, в
«При наведении моста произошло самопроизвольное складывание одной из опор. В результате падения военнослужащих двое получили травмы. Все военнослужащие были оперативно доставлены в одно из ближайших
В