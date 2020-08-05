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12:12 (мск), источник: Вести.Ru

Ничего не помню: Ефремов не признал вину

Актер Михаил Ефремов не признал свою вину в смертельном ДТП, поскольку ничего не помнит. Такое заявление он сделал во время судебного заседания.

Источник: РИА "Новости"

Артист обвиняется в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Во время заседания в Пресненском суде Москвы Ефремов заявил, что «ничего не помнит», в связи с чем не признает вину, сообщает «Интерфакс».

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Прокурор в ходе оглашения обвинительного заключения артисту заявила, что он превысил скорость на 25 километров в час, будучи при этом в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов утратил контроль за управляемостью своего автомобиля, после чего выехал на встречную полосу, лишив тем самым машину под управлением погибшего Сергея Захарова возможности уйти от столкновения, сообщает ТАСС.

Согласно статье 61 Уголовного кодекса России, опьянение не является смягчающим обстоятельством. При этом постановление Верховного суда страны гласит, что алкоголь, наркотики и какие-либо психотропные вещества не могут однозначно считаться отягчающим обстоятельством. Окончательное решение остается за судьей.

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