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14:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Молдавия отрицает, что имеет отношение к судну, груз с которого взорвался в Бейруте

Сухогруз Rhosus, с которого конфисковали взорвавшийся в Бейруте груз с аммиачной селитрой, давно не под молдавским флагом, заявил директор Агентства водного транспорта страны Игорь Захария. При этом он подчеркнул, что судно не виновато в трагедии.

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Ранее сообщалось, что судно, груз с которого взорвался в Бейруте, зарегистрировано в Молдавии. Его задержали в октябре 2013 года из-за грубых нарушений правил эксплуатации. Груз был снят с борта в 2014 году. В том же году моряки, работавшие на судне, утверждали, что его владельцем был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре. По их словам, он «бросил судно», заявив, что обанкротился. Письмо экипажа, в котором они сообщали о невыплате им зарплаты после задержания судна в ливанском порту, опубликовано на портале Odessit.ua.

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«Информация неполная. Это судно уже давно не под нашим флагом. Не имеет значения, под каким флагом было судно, осуществлявшее перевозку. То, что из-за груза случились какие-то последствия после, как этот взрыв, это не значит, что судно каким-то образом виновато в том, что груз неправильно хранился в порту. А тем более не значит, что флагман виноват», — заявил агентству Sputnik Игорь Захария.

Мощный взрыв в Бейруте произошел вечером 4 августа. В результате погибли не менее 100 человек, ранено свыше 4 тыс. человек. Полностью разрушен порт, повреждена половина городских зданий, в том числе здание аэропорта, президентский дворец, офис премьер-министра. Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в $3−5 млрд.

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