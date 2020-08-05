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14:35 (мск), источник: Секрет Фирмы

В Москве обокрали коттедж Тиньковых. Миллиардер сейчас в Лондоне

В Москве обокрали коттедж семьи основателя Тинькофф-банка Олега Тинькова и его супруги Рины Восман.

Источник: РИА "Новости"

Сам миллиардер сейчас находится в Англии — он проходит реабилитацию после трансплантации костного мозга.

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Как сообщило РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах, неизвестный проник в дом, взломал два сейфа и похитил вещи на сумму более 1 млн рублей. Полиция возбудила уголовное дело о краже, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

По словам собеседника агентства, в полицию обратилась горничная жены Тинькова. Она пришла на работу и обнаружила беспорядок и сломанный сейф. При этом горничная утверждает, что не знает, какие именно вещи похитили злоумышленники. «Собственники коттеджа, рассказала она, находятся в Англии», — добавил источник.

В марте 2020 года Олег Тиньков объявил о том, что заболел лейкемией. Вскоре он передал свои акции Тинькофф-банка в семейный траст, а затем покинул пост главы совета директоров. В конце июня Тиньков рассказал, что перенёс коронавирусную инфекцию. Позже банкир заявил, что прошёл несколько курсов химиотерапии и перенес трансплантацию костного мозга.

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