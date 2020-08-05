14:35 (мск), источник: Секрет Фирмы
В Москве обокрали коттедж Тиньковых. Миллиардер сейчас в Лондоне
В Москве обокрали коттедж семьи основателя
Сам миллиардер сейчас находится в Англии — он проходит реабилитацию после трансплантации костного мозга.
Как сообщило РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах, неизвестный проник в дом, взломал два сейфа и похитил вещи на сумму более 1 млн рублей. Полиция возбудила уголовное дело о краже, сообщила
По словам собеседника агентства, в полицию обратилась горничная жены Тинькова. Она пришла на работу и обнаружила беспорядок и сломанный сейф. При этом горничная утверждает, что не знает, какие именно вещи похитили злоумышленники. «Собственники коттеджа, рассказала она, находятся в Англии», — добавил источник.
В марте 2020 года Олег Тиньков объявил о том, что заболел лейкемией. Вскоре он передал свои акции