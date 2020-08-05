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20:13 (мск), источник: РБК

Губернатор Бейрута заявил о 300 тыс. оставшихся без крова после взрыва

Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в $3−5 млрд. В результате него погибли более 100 человек, около 4 тыс. ранены.

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После взрыва в порту Бейрута без крова остались около 300 тыс. человек, заявил губернатор столицы Ливана Марван Аббуд, передает телеканал Al-Mayadeen.

По его словам, ущерб от взрыва может составить от $3 млрд до $5 млрд или больше.

Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа. Взрывная волна повредила здания в радиусе нескольких километров. По данным властей, погибли более 100 человек, свыше 4 тыс. пострадали. По словам министра здравоохранения Ливана Хасана Хамада, из-за нехватки мест в переполненных больницах многие из них до сих пор не могут получить медицинскую помощь.

В частности, четыре больницы разрушил взрыв, и пациентов перевели в другие. Помимо этого, в городе не хватает медицинских принадлежностей, и если учесть, что вдобавок в мире сейчас пандемия коронавируса, то ситуацию можно назвать «катастрофической в прямом смысле этого слова», заявил Хамад.

По версии властей Ливана, взорваться мог нитрат аммония, или аммиачная селитра, 2750 т которой уже шесть лет хранилось на складе в порту. Это кристаллическое вещество белого цвета, которое используется в качестве компонента для взрывчатки и как азотное удобрение.

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Сотрудники порта решили заделать небольшие отверстия, через которые злоумышленники могли проникнуть на склад, чтобы украсть вещество. Взрыв произошел в ходе сварочных работ.

Селитру конфисковали в сентябре 2014 года с судна Rhosus, которое перевозило груз из Батуми в Мозамбик и встало в порту из-за неполадок. После проверки экипажу судна запретили выводить его из порта. Конфискованная с Rhosus селитра хранилась на складе на 12-м причале порта Бейрута, ее должны были утилизировать.

Владельцем судна был предприниматель, уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, утверждали моряки, работавшие на Rhosus. По их словам, владелец объявил о банкротстве и «фактически бросил судно». Некоторые члены экипажа, которых ливанские власти оставили на борту из-за опасного груза, смогли вернуться на родину лишь через год.

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