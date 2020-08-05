20:13 (мск), источник: РБК
Губернатор Бейрута заявил о 300 тыс. оставшихся без крова после взрыва
Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в $3−5 млрд. В результате него погибли более 100 человек, около 4 тыс. ранены.
После взрыва в порту Бейрута без крова остались около 300 тыс. человек, заявил губернатор столицы Ливана Марван Аббуд, передает телеканал
По его словам, ущерб от взрыва может составить от $3 млрд до $5 млрд или больше.
Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа. Взрывная волна повредила здания в радиусе нескольких километров. По данным властей, погибли более 100 человек, свыше 4 тыс. пострадали. По словам министра здравоохранения Ливана Хасана Хамада,
В частности, четыре больницы разрушил взрыв, и пациентов перевели в другие. Помимо этого, в городе не хватает медицинских принадлежностей, и если учесть, что вдобавок в мире сейчас пандемия коронавируса, то ситуацию можно назвать «катастрофической в прямом смысле этого слова», заявил Хамад.
По версии властей Ливана, взорваться мог нитрат аммония, или аммиачная селитра, 2750 т которой уже шесть лет хранилось на складе в порту. Это кристаллическое вещество белого цвета, которое используется в качестве компонента для взрывчатки и как азотное удобрение.
Сотрудники порта решили заделать небольшие отверстия, через которые злоумышленники могли проникнуть на склад, чтобы украсть вещество. Взрыв произошел в ходе сварочных работ.
Селитру конфисковали в сентябре 2014 года с судна Rhosus, которое перевозило груз из Батуми в Мозамбик и встало в порту
Владельцем судна был предприниматель, уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, утверждали моряки, работавшие на Rhosus. По их словам, владелец объявил о банкротстве и «фактически бросил судно». Некоторые члены экипажа, которых ливанские власти оставили на борту