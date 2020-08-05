«К взрыву в порту Бейрута привела жадность местных властей»

В Ливане сообщают, что разрушительный взрыв в порту Бейрута, который унес жизни более ста человек и покалечил еще 4 тысячи, произошел, предварительно, из-за груза россиян. По данным местных СМИ, багаж в их страну привез международный экипаж на судне Rhosus, владельцем которого был хабаровский бизнесмен Игорь Гречушкин. Эта история произошла еще в 2013 году, когда российские и украинские моряки вошли в порт, чтобы оставить дополнительный груз, но после того, как Гречушкин отказался платить Бейруту, экипаж и судно арестовали. Целый год моряки были в заложниках и только через суд смогли вернуться домой.
«Комсомолка» пообщалась с экс-капитаном Rhosus Борисом Прокошевым, который подробно рассказал, как именно их взрывоопасный груз захватили в порту и почему местные власти так и не обезопасили сами себя.
— Мы зашли в порт Берута, должны были получить дополнительный груз, — рассказал «КП-Петербург» Борис Прокошев. — Груз был тяжелый, крышки могли поломаться, все затянулось. А потом мой экипаж взбунтовался, когда узнал, что прошлой команде судна Гречушкин четыре месяца не платил зарплату. Мы должны были идти в Мозамбик, но судовладелец Гречушкин предложил нам двигаться на Кипр, где он находился. И тут власти Бейрута запретили нам выходить, потому что мы не оплатили расходы.
Чуть позже часть экипажа все-таки отпустили. На судне остались капитан и трое моряков из Одессы.
— Мы 11 месяцев там торчали без денег. Еле вырвались оттуда, — вспоминает экс-капитан судна.
Вообще ситуация была странная. Мы везли азотные удобрения — нитрат аммония — селитру, она взрывоопасна. А в Бейрут из-за террористической угрозы вообще нельзя взрывоопасным грузам заходить. Я не знаю, как и с кем Гречушкин договорился, чтобы нас туда запустили. Ведь на судне было три тысячи тонн этой селитры.
Борис Прокошевэкс-капитан судна Rhosus
Чтобы освободиться из плена моряки продали топливо и наняли адвоката, который и добился того, чтобы власти Бейрута отпустили экипаж.
— Я так понимаю, что это удобрение на судне осталось, — поясняет Прокошев. — Сам Гречушкин из Хабаровска, но имел вид на жительство на Кипре и жил там. Он нас всех просто бросил, сказал, что нет денег у него и все! Насколько я знаю, после нашего отъезда всю селитру в 2016 году выгрузили на склад Бейрута, а само судно утонуло. Груз на складе остался в порту. Грузовладелец из Мозамбика почему-то его не забирал. Он вообще палец о палец не ударил. Что же касается Гречушкина, то я знаю, что он месяц назад за перевозку другого груза получил миллион долларов, на это судно, точнее на его бывший экипаж, он потратил около 200 тысяч только. Выплатил зарплату одной из команд. Мы же свои деньги так и не получили.
Бывший капитан судна уверен, что во взрыве в Бейруте виноваты исключительно местные власти.
— Если следовать логике, они знали, что в Бейруте террористическая опасность и с взрывоопасными грузами заходить к ним нельзя, — поясняет Прокошев. — Когда же Гречушкин захотел, чтобы судно шло на Кипр, они сами должны были заплатить ему, чтобы он убрался. Но они арестовали все, хотели денег содрать. Но не получили. Это их первый пролет. Вторая же их ошибка: если вы забрали груз, зачем его столько держать? Грузовладелец ведь не объявился, где он — неизвестно. Могли развести на поля, внести в почву удобрения. А они его держали, зачем — непонятно. Это их ошибки. Их сгубила жадность и безалаберность. А людей жалко, которые погибли. Надеюсь, этих дураков-чиновников накажут.
При этом бывший капитан судна не знает, из-за чего в порту Бейрута могла произойти такая трагедия. Он не исключает, что кто-то мог положить взрывчатку или просто нарушили требования безопасности.