19:26 (мск), источник: Lenta.Ru
Кипр начал искать связанного со взрывом в Бейруте россиянина
Службы безопасности Кипра начали разыскивать связанного со взрывом в Бейруте россиянина Игоря Гречушкина. Об этом сообщает Kathimerini.
В кипрской полиции ничего не знают ни о местонахождении Гречушкина, ни о том, что он якобы проживает в стране. По некоторым данным, именно ему принадлежало судно Rhosus, с которого конфисковали селитру — предположительно, именно
Ранее стало известно, что принадлежащее россиянину судно Rhosus везло селитру из Батуми в Мозамбик, но сделало незапланированную остановку в Ливане
Мощный взрыв произошел в районе порта вечером 4 августа. Урон нанесен множеству кварталов города, взрывной волной оказалось задето посольство России. По последним данным, пострадали более 4 тысяч человек, не менее 300 тысяч лишились дома. Обнаружены тела более чем сотни погибших.
В силовых структурах Ливана рассказали, что взрыв случился в момент проведения сварочных работ.