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20:18 (мск), источник: Life.ru

Столб дыма на сотни метров. Мощный пожар вспыхнул в ОАЭ

По предварительным данным, горит здание одного из рынков.

Над городом Аджман в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) поднимается огромный столб чёрного дыма. На территории одного из местных рынков в промышленной зоне бушует крупный пожар. Языки пламени вырываются на десяток метров в воздух.

К месту ЧП направились все экстренные службы, сообщает местное издание «Аль-Халидж».

О причинах возгорания и количестве пострадавших пока ничего не известно.

Куда серьёзнее ситуация в Бейруте. Там накануне произошел мощнейший взрыв. Жертвами стали по последним данным 135 человек, более пяти тысяч пострадали. По предварительным данным, причиной могла стать халатность: взрывоопасные вещества хранились на портовом складе без соблюдения мер безопасности. В стране объявлен траур.

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