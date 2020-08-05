Столб дыма на сотни метров. Мощный пожар вспыхнул в ОАЭ

Над городом Аджман в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) поднимается огромный столб чёрного дыма. На территории одного из местных рынков в промышленной зоне бушует крупный пожар. Языки пламени вырываются на десяток метров в воздух.
К месту ЧП направились все экстренные службы, сообщает местное издание «Аль-Халидж».
О причинах возгорания и количестве пострадавших пока ничего не известно.
Куда серьёзнее ситуация в Бейруте. Там накануне произошел мощнейший взрыв. Жертвами стали по последним данным 135 человек, более пяти тысяч пострадали. По предварительным данным, причиной могла стать халатность: взрывоопасные вещества хранились на портовом складе без соблюдения мер безопасности. В стране объявлен траур.