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22:00 (мск), источник: РИА Новости

В Бейруте приземлился первый самолет МЧС с российской помощью

БЕЙРУТ, 5 авг — РИА Новости. Самолет Sukhoi Superjet МЧС с российской помощью прилетел в Бейрут, сообщил корреспондент РИА Новости. Как уточнили в пресс-службе ведомства, борт приземлился в 20:24. Это первый самолет из запланированных пяти.

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Ранее в министерстве сообщили, что в Ливан поставят аэромобильный госпиталь и лабораторию Роспотребнадзора для выявления COVID-19. Также в страну прибудут врачи и спасатели аэромобильного отряда «Центроспас».

У всех специалистов имеются специальные костюмы и средства защиты с учетом ситуации с коронавирусом.

По данным МЧС, всего в Бейрут направят около 150 человек.

Накануне в районе морского порта ливанской столицы произошел взрыв. По последним данным, погибли 135 человек, более пяти тысяч ранены, многие числятся пропавшими без вести.

Как заявили местные власти, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможней в 2015 году.

Бейрут признали районом бедствия, в городе на две недели ввели режим чрезвычайного положения. В стране объявили трехдневный траур.

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