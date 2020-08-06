01:08 (мск), источник: РИА Новости
СМИ: американская военная база в Сирии попала под ракетный обстрел
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Незаконная американская военная база в провинции Хасеке на
По утверждению издания, незаконная американская база, расположенная в городе
В последние месяцы в СМИ регулярно появляются сообщения о нападениях неизвестных отрядов на американских военных в сирийских провинциях
Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков. Военные из США находятся в провинциях
Сирийские власти неоднократно заявляли, что нахождение в стране американского контингента нарушает суверенитет государства и все международные нормы. В свою очередь, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри объявил в начале мая, что Вашингтон добивается восстановления в стране ситуации до начала конфликта в 2011 году и в конечном итоге ухода из нее всех вооруженных сил, в первую очередь иранских.