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01:08 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: американская военная база в Сирии попала под ракетный обстрел

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Незаконная американская военная база в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщает сирийская газета Al-Watan.

Источник: AP 2020

По утверждению издания, незаконная американская база, расположенная в городе аш-Шаддади, была обстреляна неизвестными.

В последние месяцы в СМИ регулярно появляются сообщения о нападениях неизвестных отрядов на американских военных в сирийских провинциях Эль-Хасеке и Дейр-эз-Зоре. В Пентагоне эту информацию отрицают.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков. Военные из США находятся в провинциях Эль-Хасеке и Дейр-эз-Зор без законных на то оснований. Они сконцентрировали свои силы вокруг крупных месторождений нефти и газа.

Сирийские власти неоднократно заявляли, что нахождение в стране американского контингента нарушает суверенитет государства и все международные нормы. В свою очередь, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри объявил в начале мая, что Вашингтон добивается восстановления в стране ситуации до начала конфликта в 2011 году и в конечном итоге ухода из нее всех вооруженных сил, в первую очередь иранских.

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