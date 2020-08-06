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05:00 (мск), источник: РИА Новости

В Хабаровске 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Семнадцать военных пострадали при обрушении строящегося железнодорожного моста через реку Амур в Хабаровске, проводится проверка, сообщается на сайте Главного военного следственного управления Следственного комитета России.

Источник: РИА Новости

В пресс-службе Восточного военного округа ранее сообщили, что в среду подразделение железнодорожных войск ВВО в составе 20 человек в ходе плановых учений проводило работы по наведению мостовой переправы в районе поселка имени Тельмана на границе Хабаровского края и ЕАО. Тогда пресс-служба сообщала о двух пострадавших при обрушении.

«5 августа в 6:30 мск при строительстве комбинированного мостового железнодорожного перехода через реку Амур произошло продольное смещение и складывание пролетов эстакады. В результате происшествия 17 военнослужащих получили повреждения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. По окончании проверки будет принято законное процессуальное решение».

Предварительно установлено, что учения войск материально-технического обеспечения проводятся с 3 августа в рабочем поселке Тельман.

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