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06:22 (мск), источник: ТАСС

Подростки задержаны за проникновение с автоматом на территорию поместья Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Трое подростков задержаны за проникновение с полуавтоматическим оружием на территорию поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида). Об этом сообщил в среду газете The Miami Herald официальный представитель полиции Палм-Бич Майкл Огродник.

Источник: AP 2020

По его словам, инцидент произошел 31 июля. Трое 15-летних мальчиков при приближении полицейского пустились в бегство на автомобиле и, уходя от погони, наткнулись на вторую патрульную машину.

Подростки остановились, покинули автомобиль и перелезли через ограду Мар-а-Лаго. «Они не пытались проникнуть в здание, а лишь перебрались через стену, чтобы спрятаться», — уточнил представитель городской полиции.

«Они понятия не имели, где оказались», — добавил Огродник. По его словам, местная прокуратура решает, как поступить с подростками. Они утверждают, что найденный у них в рюкзаке автомат им не принадлежал и был найден случайно.

Это не первый подобный инцидент в Мар-а-Лаго. В ноябре 2019 года федеральный суд Южного округа штата Флорида приговорил к восьми месяцам тюремного заключения гражданку Китая за незаконное проникновение на территорию поместья Трампа, а также предоставление заведомо ложной информации сотрудникам Секретной службы США. Инцидент имел место в конце марта 2019 года. Китаянка Чжан Юйцзин смогла попасть на территорию Мар-а-Лаго, убедив охрану в том, что является родственницей одного из членов одноименного закрытого клуба.

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