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09:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянина с коронавирусом приговорили к сроку за побег из больницы

Суд в Амурской области приговорил местного жителя к восьми месяцам лишения свободы условно за побег из больницы после того, как тому был поставлен диагноз коронавирус. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

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Источник: Агентство «Москва»

В заявлении ведомства отмечается, что мужчина дважды самовольно покидал инфекционное отделение больницы, что создавало угрозу для других граждан. Против него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК России («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу наступления последствий в виде массового заболевания людей»).

Представители прокуратуры также отметили, что суд учел все обстоятельства и назначил правонарушителю восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в год.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина и лишении свободы до пяти лет за фейки о коронавирусе. Согласно документу, если несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц, наказание составит до семи лет лишения свободы. Штрафы могут составить до двух миллионов рублей.

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