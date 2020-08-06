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10:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 870 тысяч

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 870 тысяч.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:35 MSK, 06.08
Инфицировано871 894+5 267
23.07
5848
24.07
5811
25.07
5871
26.07
5765
27.07
5635
28.07
5395
29.07
5475
30.07
5509
31.07
5482
1.08
5462
2.08
5427
3.08
5394
4.08
5159
5.08
5204
23.075.08
Скончалось14 606+116
23.07
147
24.07
154
25.07
146
26.07
77
27.07
85
28.07
150
29.07
169
30.07
129
31.07
161
1.08
95
2.08
70
3.08
79
4.08
144
5.08
139
23.075.08
Выздоровело676 357+7 331
23.07
8277
24.07
8444
25.07
8366
26.07
3110
27.07
3079
28.07
8888
29.07
8116
30.07
9322
31.07
8755
1.08
8114
2.08
3649
3.08
3420
4.08
7878
5.08
7555
23.075.08
Инфицировано18 814 788+274 669
23.07
279669
24.07
279775
25.07
226872
26.07
309457
27.07
208139
28.07
231261
29.07
251959
30.07
291892
31.07
272865
1.08
289336
2.08
258402
3.08
234128
4.08
201543
5.08
259224
23.075.08
Скончалось707 761+7 114
23.07
6889
24.07
9947
25.07
6295
26.07
4761
27.07
4305
28.07
5361
29.07
6266
30.07
6625
31.07
6309
1.08
6073
2.08
5579
3.08
4446
4.08
4608
5.08
6663
23.075.08
Выздоровело11 363 028+228 293
23.07
176670
24.07
167674
25.07
230066
26.07
213127
27.07
140376
28.07
182952
29.07
169086
30.07
204663
31.07
184148
1.08
193536
2.08
221901
3.08
135814
4.08
226627
5.08
225127
23.075.08
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Источник: Агентство «Москва»

В России за сутки зарегистрировано 5267 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Накануне прирост составил 5204 заболевших. Общее число достигло 871 894.

Умерли еще 116 пациентов с COVID-19 (днем ранее — 139). Число смертей достигло 14 606. Вылечились от коронавируса 7331 человек, всего — 676 357.

Проведено 29,7 млн тестов на коронавирус (+283 тыс. за сутки). Под медицинским наблюдением остаются 245,4 тыс. человек.

Россия находится на четвертом месте по числу заражений в мире и на 11-м — по количеству смертей. Всего в мире зарегистрировано 18,8 млн заражений COVID-19 и около 708 тыс. смертей.

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