10:55 (мск), источник: Коммерсантъ
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 870 тысяч
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 870 тысяч.
В России за сутки зарегистрировано 5267 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Накануне прирост составил 5204 заболевших. Общее число достигло 871 894.
Умерли еще 116 пациентов с COVID-19 (днем ранее — 139). Число смертей достигло 14 606. Вылечились от коронавируса 7331 человек, всего — 676 357.
Проведено 29,7 млн тестов на коронавирус (+283 тыс. за сутки). Под медицинским наблюдением остаются 245,4 тыс. человек.
Россия находится на четвертом месте по числу заражений в мире и на 11-м — по количеству смертей. Всего в мире зарегистрировано 18,8 млн заражений COVID-19 и около 708 тыс. смертей.