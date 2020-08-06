Стал известен покупатель взорвавшейся в Бейруте аммиачной селитры

Прокошев предоставил «Медиазоне» копию коносамента (документ, который выдаётся перевозчиком владельцу груза после его доставки), подписанного в Грузии 23 сентября 2013 года тогдашним капитаном судна «Росус» Вячеславом Абакумовым. В документе поставщиком груза названо акционерное общество «Рустави Азот», а получателем — международный банк Мозамбика.
В графе «Уведомить о прибытии» указано мозамбикское предприятие Fabrica de Explosivos, специализирующееся на производстве взрывчатки для коммерческих целей, в частности, строительства. Помимо Мозамбика, предприятие представлено в Замбии, Демократической Республике Конго и Малави.
Как судно застряло в Бейруте
«Росус» следовал из Грузии в Мозамбик. Судно под молдавским флагом перевозило 2750 тонн селитры. В сентябре 2014 года «Росус» сделал незапланированную остановку в Бейруте из-за неполадок на борту. После проверки опасный груз распорядились конфисковать.
Судно, которое фактически бросил его владелец, — проживающий на Кипре уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, — арестовали. Прокошев объяснил, что судно зашло в Бейрут, поскольку судовладелец решил взять дополнительный груз и подзаработать, однако тот оказался неподъёмным. В результате Гречушкин «не оплатил штраф, неустойку за отказ от груза и неуплату портовых сборов», из-за чего судно вместе с экипажем и арестовали.
Работавшие на «Росусе» моряки обвиняли Гречушкина в том, что он вместе с судном бросил и членов команды. Из-за этого некоторые из них не могли вернуться на родину почти год, тогда как ливанские власти попросту не хотели оплачивать содержание судна, утверждает Прокошев. По его словам, предыдущий экипаж «Росуса» ушёл из-за невыплаты зарплат. Не платил Гречушкин и застрявшим в Бейруте морякам, рассказал Прокошев. Бизнесмен не покупал даже продовольствие, а от неминуемого голода моряков спасли сотрудники порта.
Прокошев утверждает, что каждый месяц писал письма президенту Владимиру Путину, но получал лишь отписки. Не дождались моряки помощи и от российского консульства. В итоге члены застрявшего в Бейруте экипажа продали топливо с судна и наняли адвоката, благодаря которому удалось добиться освобождения от местных властей.
После возвращения в Россию Прокошев пытался судиться с Гречушкиным, однако тот к тому моменту уже обосновался на Кипре.
«Мне лично (он должен) $60 000. Стармеху — $50 000, третьему механику — около $20 000, боцману — около $10 000. Причём я знаю, что, когда он погрузил эту селитру в Батуми, (заказчики из Мозамбика) ему дали миллион долларов за перевозку. Мне так сказал предыдущий капитан. И вдруг у него через месяц кончились деньги. Кстати, само судно, если его сдать в металлолом, это $350 000. Он просто решил его бросить, а миллион прикарманить», — рассказал экс-капитан «Росуса».
Теперь стало известно, что в рамках расследования обстоятельств взрыва в порту Бейрута кипрская служба безопасности ищет россиянина, у которого конфисковали судно с взорвавшейся селитрой.
Во время загрузки произошла ошибка.
О взрыве
4 августа в Бейруте, столице Ливана, произошёл мощный взрыв в порту. Погибли по меньшей мере 135 человек, около 5000 пострадали, не менее 300 000 лишились жилья. Взрыв почти 3000 тонн селитры оказался настолько сильным, что грохот был слышен в 20 км от города, а отголоски взрывной волны долетели до Кипра. Взрывной волной людей откидывало минимум на несколько метров.
Ущерб от взрыва в порту составил от $3 млрд до $5 млрд, заявил губернатор Бейрута. По его словам, свои дома были вынуждены покинуть около 300 000 человек.
По предварительным данным, взрыв произошёл в результате пожара после того, как сотрудники порта решили заделать небольшие отверстия на складе петард, где хранилась аммиачная селитра. При этом взрывоопасное вещество находилось там без должных мер безопасности почти шесть лет, и всё это время угрожало безопасности местных жителей.
Во время загрузки произошла ошибка.