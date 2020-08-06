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17:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Трое фигурантов дела «Нового величия» получили реальные сроки

Люблинский суд Москвы вынес приговор семерым фигурантам дела «Нового величия», передает корреспондент «Ъ» из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

Их признали виновными в создании экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ). Изначально в обвинении значилась и ч. 2 ст. 282.1, но суд исключил ее. Трое фигурантов получили реальные сроки, четверо — условные. Никто из осужденных свою вину не признал. Защита намерена обжаловать приговор.

Руслана Костыленкова приговорили к 7 годам колонии общего режима, Петра Карамзина — к 6,5 года, Вячеслава Крюкова — к 6 годам (обвинение просило от 6 до 7,5 лет).

Из слов судьи Александра Маслова следовало, что вина подсудимых доказывается наличием у организации устава, сайта, листовок, а также тем, что у них были «расписаны роли», программа действий («создание временного правительства», «создание конституции», «освобождение политических заключенных») и способ финансирования («путем сборов пожертвований»). Фигуранты на заседаниях говорили, что устав и другие «признаки сообщества» создал провокатор Руслан Данилов — на суде он выступал как свидетель.

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