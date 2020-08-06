Взрыв в Бейруте: откуда взялось грибовидное облако и красный дым?
Около трех тысяч тонн аммиачной селитры связывают со взрывом, унесшим жизни более 130 человек, сровнявшим с землей большую часть бейрутского портового квартала и нанесшим неисчислимые бедствия ливанской столице.
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Что такое аммиачная селитра, часто ли она взрывается и почему у взрыва была форма гриба?
Что это за вещество?
Аммиачная селитра, или нитрат аммония, выглядит как кристаллический порошок. В основном ее применяют как азотное удобрение, но вещество также можно использовать для изготовления взрывчатки.
«В естественных условиях, в земле, аммиачную селитру вы не найдете», — объясняет профессор химии Университетского колледжа Лондона Андреа Селла. Нитрат аммония в промышленных масштабах синтезируют искусственно, из аммиака и азотной кислоты.
Аммиачную селитру производят во всем мире, она относительно недорого стоит, однако ее сложно хранить. В прошлом селитру не раз связывали с серьезными техногенными катастрофами.
Насколько она опасна?
По словам профессора Селла, хранение аммиачной селитры создает риски.
Большие объемы этого вещества могут впитывать влагу, менять свою структуру и затвердевать. При взаимодействии с огнем такая форма крайне взрывоопасна.
Джо Гилбертсон, глава сектора удобрений британской Конфедерации сельскохозяйственных отраслей, рассказал Би-би-си, что инциденты с аммиачной селитрой происходят редко. Но когда они происходят, они могут оказаться разрушительными.
В качестве примеров он привел взрыв на химическом заводе в немецком Оппау в 1921 году и взрыв в американском Тексас-Сити 1947 года. В обеих трагедиях погибли больше 500 человек. А в 2015 году в результате взрыва аммиачной селитры в порту китайского Тяньцзина погибли 173 человека.
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Как объяснить форму взрыва?
На видео из Бейрута виден пожар и дым, а затем происходит взрыв, и возникает огромное облако, напоминающее гриб как при взрыве атомной бомбы.
Такое взрывоопасное вещество, разумеется, применялось как взрывчатка армиями разных стран.
Применяли селитру и террористы, включая Тимоти Маквея, в 1995 году с помощью двух тонн селитры взорвавшего здание федерального правительства в Оклахома-сити и убившего 168 человек. Этот теракт оставался самым крупным в истории США вплоть до атаки на здания Всемирного торгового центра в 2001 году.
Происходило ли такое раньше?
В 1921 году около 4500 тонн селитры взорвались на заводе в немецком городе Оппау. Погибло 500 человек.
Самая смертоносная индустриальная катастрофа в истории США произошла в 1947 году в городе Галвестон. Из-за взрыва двух тысяч тонн химикатов на борту зашедшего в порт корабля погиб по меньшей мере 581 человек.
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