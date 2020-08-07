В Бейруте по делу о взрыве в порту задержали 16 человек

Судья уточнил, что всего было опрошено более 18 человек, включая должностных лиц cовета директоров порта Бейрута и Таможенного департамента. Акики добавил, что расследование охватывает все обстоятельства, приведшие к взрыву, пострадавшим военным и гражданским и серьезному ущербу.
Взрыв в Бейруте прогремел вечером 4 августа. По последним данным, погибли более 130 человек, пострадали около 5 тыс. По версии властей Ливана, взрыв спровоцировали сварочные работы на одном из складов порта, где хранилось 2750 тонн конфискованной аммиачной селитры.
В 2014 году эту партию селитры сняли с борта корабля, принадлежавшего, по словам экипажа судна, проживающему на Кипре бизнесмену из Хабаровска Игорю Гречушкину.
Сотрудники правоохранительных органов Кипра по запросу Интерпола 6 августа нашли и допросили россиянина, предположительного владевшего кораблем, источник Reuters подтвердил, что речь идет о Гречушкине.
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб во время обращения к нации пообещал, что все ответственные за катастрофу в Бейруте «заплатят свою цену». Он также назвал взрыв крупным национальным бедствием.