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04:32 (мск), источник: РБК

В Бейруте по делу о взрыве в порту задержали 16 человек

В Бейруте в рамках расследования взрыва в местном порту, унесшем жизни более 130 человек, задержали 16 человек. Об этом заявил представитель военного суда, исполняющий обязанности государственного уполномоченного судья Фади Акики, передает Национальное агентство новостей Ливана (NNA).

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фотографий

Судья уточнил, что всего было опрошено более 18 человек, включая должностных лиц cовета директоров порта Бейрута и Таможенного департамента. Акики добавил, что расследование охватывает все обстоятельства, приведшие к взрыву, пострадавшим военным и гражданским и серьезному ущербу.

Взрыв в Бейруте прогремел вечером 4 августа. По последним данным, погибли более 130 человек, пострадали около 5 тыс. По версии властей Ливана, взрыв спровоцировали сварочные работы на одном из складов порта, где хранилось 2750 тонн конфискованной аммиачной селитры.

В 2014 году эту партию селитры сняли с борта корабля, принадлежавшего, по словам экипажа судна, проживающему на Кипре бизнесмену из Хабаровска Игорю Гречушкину.

Сотрудники правоохранительных органов Кипра по запросу Интерпола 6 августа нашли и допросили россиянина, предположительного владевшего кораблем, источник Reuters подтвердил, что речь идет о Гречушкине.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб во время обращения к нации пообещал, что все ответственные за катастрофу в Бейруте «заплатят свою цену». Он также назвал взрыв крупным национальным бедствием.

Следите за развитием темы Взрыв в порту Бейрута
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