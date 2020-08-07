09:33 (мск), источник: Интерфакс
Генпрокуратура потребовала взыскать с Абызова более 32 млрд рублей
Москва. 7 августа. INTERFAX.RU — Генпрокуратура России потребовала изъять и обратить в доход государства средства
С учетом установленных обстоятельств, Генпрокуратура обратилась с иском в Гагаринский суд Москвы о взыскании с Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний 32,5 млрд рублей, сказали в ведомстве.
«Так, при поступлении на службу он скрыл сведения о своем реальном имущественном положении, в частности, о владении им не менее 5 зарегистрированными на территории Республики Кипр офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами. Сведения о наличии названного имущества Абызовым как государственным служащим на протяжении 5 лет не декларировались», — отметили в ведомстве.
«При этом свое участие в коммерческих организациях и полученные денежные средства Абызов от работодателя и общества скрывал. Для этого он оформил их на подставных лиц, а на территориях Республики Кипр и города Москвы организовал функционирование теневых офисов, размещенных в целях конспирации в жилых квартирах», — сообщает Генпрокуратура.
В 2018 году Абызов, как установило надзорное ведомство, «используя свой должностной статус и авторитет министра, принял личное участие в продаже акций ОАО «СИБЭКО».
«В этих целях он и его доверенные лица проводили с представителями покупателей неоднократные встречи, на которых обсуждали условия сделок, вопросы добросовестности и финансовой состоятельности. Для получения дополнительных гарантий безопасности сделки Абызов как федеральный министр лично вел переговоры с представителями руководства банковского учреждения, на счета которых должны были поступить денежные средства от реализации имущества», — подчеркнули в Генпрокуратуре.
Эти деньги были получены Абызовым незаконно, «в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений», подчеркнули в надзорном ведомстве.
Абызов и ряд других фигурантов его дела были задержаны в марте 2019 года.