16:40 (мск), источник: Daily Storm
Внешнее воздействие: президент Ливана не исключил, что в Бейруте взорвали бомбу
Власти выясняют, было ли организовано внешнее нападение либо в порту случился пожар.
Президент Ливана Мишель Аун не исключил причастности внешних сил к взрыву в порту Бейрута 4 августа. Есть вероятность, что была взорвана бомба, сказал он. Ранее
«Причина взрыва еще не установлена, есть вероятность вмешательства внешних сил через использование ракеты, бомбы или при другой деятельности», — сказал президент Ливана в своем выступлении на государственном телеканале MTV, цитата по РИА Новости.
Власти выясняют, было ли организовано внешнее нападение или в порту случился пожар.
Мишель Аун рассказал, что попросил у своего французского коллеги Эммануэля Макрона во время его визита в Бейрут предоставить спутниковые снимки момента взрыва в порту. Если Париж не сможет их передать, Ливан обратится к другим странам.
6 августа сотрудники военной полиции и Службы внутренней безопасности Ливана задержали по делу о взрыве в Бейруте 16 сотрудников порта. «Были допрошены более 18 человек из совета администрации порта и таможенного управления, тех, кто проводил ремонт в ангаре и хранил там тонны нитрата аммония», — рассказал военный прокурор Ливана Фади Акики. Позднее 7 августа число взятых под стражу по делу о взрыве выросло до 19 человек, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ливанский телеканал Эл-би-си-ай.
Ранее глава таможенной службы Ливана Бадри Даэр заявил, что ведомство неоднократно предупреждало власти Бейрута об опасности, которую представляют несколько тысяч тонн аммиачной селитры, хранившейся в порту.
4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. Жертвами трагедии стали более 150 человек, более пяти тысяч пострадали. Здания, находившиеся неподалеку от места взрыва, были снесены или получили сильные повреждения. Без крыши над головой остались свыше 300 тысяч человек, десятки человек пропали без вести.
Больницы столицы Ливана переполнены пострадавшими. Свою помощь предложили многие страны. Россия направила пять самолетов с гуманитарным грузом, а также спасателей и медиков.
Мария Поздеева