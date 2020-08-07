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17:19 (мск), источник: Forbes

«Забыли закрыть»: в Норильске произошел новый разлив топлива

В Норильске произошел разлив топливно-водяной смеси в реку из-за того, что при включении насоса забыли закрыть рукав, сообщил Росприроднадзор. Разлив случился в ходе работ по ликвидации последствий другой аварии, ущерб от которой чиновники оценили в 148 млрд рублей.

Источник: РИА "Новости"

На реке Амбарная в Норильске произошел разлив топливно-водяной смеси во время работ по ликвидации последствий аварии, произошедшей на ТЭЦ-3 в конце мая. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Росприроднадзора.

«В 15:15 [по местному времени] на телефон оперативного дежурного поступила информация: при перекачке топливно-водяной смеси из танков, расположенных у р. Амбарная, где происходит ликвидация последствий ЧС, произошел обрыв гибкого трубопровода, произошел разлив на рельеф местности с последующим попаданием в р. Амбарную», — отметила пресс-служба. Она также указала, что работы проводит организация «Политех».

Со ссылкой на данные, полученные МЧС от исполнителя работ, пресс-служба также указала, что «рукав при включении насоса забыли закрыть», передает «РИА Новости».

В реку попал 1 куб. м топлива, сообщает ТАСС со ссылкой на предварительные данные «Политеха».

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Находящиеся в регионе сотрудники Росприроднадзора подтвердить эту информацию агентству не смогли. Общий объем разлившейся смеси составил от 100 до 250 литров, а площадь разлива — 5 на 10 метров, заявила ТАСС пресс-служба Норильско-Таймырской энергетической компании, входящей в группу «Норникель». «Разлив локализован, трубопровод отключен. Производится зачистка данного участка с выемкой грунта и обработкой сорбентом», — указала пресс-служба.

Вопреки распоряжению президента России Владимира Путина, «Политех» не сообщил о проводимых работах, которые должны вестись под надзором сотрудников Росприроднадзора, пишет ТАСС. В настоящее время Енисейское Межрегиональное управление Росприроднадзора взяло ситуацию на контроль, отмечает агентство. В субботу будет проведен штаб, на котором будет принято решение о вылете сотрудников Росприроднадзора и взятии проб.

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В конце мая на территории принадлежащей «Норникелю» ТЭЦ-3 произошли пожар и разлив топлива.

Разлив топлива в Норильске
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Около 21 000 т нефтепродуктов попали в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в озеро Пясино. Росприроднадзор оценил ущерб от произошедшего в 148 млрд рублей. «Норникель» с этой оценкой не согласился. В начале июля компания сообщала о планах завершить основные работы по ликвидации последствий ЧП до зимы. Однако на этой неделе она представила разработанный комиссией при Минприроды черновик плана ликвидации, в соответствии с которым работы предполагается вести до 2025 года.

Александр Пятин

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