17:19 (мск), источник: Forbes
«Забыли закрыть»: в Норильске произошел новый разлив топлива
В Норильске произошел разлив
На реке Амбарная в Норильске произошел разлив
«В 15:15 [по местному времени] на телефон оперативного дежурного поступила информация: при перекачке
В реку попал 1 куб. м топлива, сообщает ТАСС со ссылкой на предварительные данные «Политеха».
Находящиеся в регионе сотрудники Росприроднадзора подтвердить эту информацию агентству не смогли. Общий объем разлившейся смеси составил от 100 до 250 литров, а площадь разлива — 5 на 10 метров, заявила ТАСС
Вопреки распоряжению президента России Владимира Путина, «Политех» не сообщил о проводимых работах, которые должны вестись под надзором сотрудников Росприроднадзора, пишет ТАСС. В настоящее время Енисейское Межрегиональное управление Росприроднадзора взяло ситуацию на контроль, отмечает агентство. В субботу будет проведен штаб, на котором будет принято решение о вылете сотрудников Росприроднадзора и взятии проб.
В конце мая на территории принадлежащей «Норникелю» ТЭЦ-3 произошли пожар и разлив топлива.
Около 21 000 т нефтепродуктов попали в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в озеро Пясино. Росприроднадзор оценил ущерб от произошедшего в 148 млрд рублей. «Норникель» с этой оценкой не согласился. В начале июля компания сообщала о планах завершить основные работы по ликвидации последствий ЧП до зимы. Однако на этой неделе она представила разработанный комиссией при Минприроды черновик плана ликвидации, в соответствии с которым работы предполагается вести до 2025 года.
Александр Пятин