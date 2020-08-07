В Индии самолет развалился на части после неудачной посадки

Air India Express plane skids off runway at Kozhikode airport, evacuation on pic.twitter.com/yXCX0QFJnC— NDTV (@ndtv) August 7, 2020
19:04 (мск), источник: РИА Новости
По предварительным данным, Boeing 737 рейсом из Дубая при посадке выкатился за пределы
На место аварии направили 24 кареты скорой помощи. На
Телеканал NDTV сообщил, что в больницы доставили более 30 человек.
Кабина пилотов и передняя часть самолета полностью разрушены, на ВПП и за ее пределами разбросаны обломки.
Главный министр Кералы Пинарайи Виджаян поручил полиции, пожарным и чиновникам «принять срочные меры в связи с авиакатастрофой для спасения и медицинской поддержки».
Министр внутренних дел Индии Амит Шах призвал Национальные силы реагирования на стихийные бедствия «как можно скорее добраться до места и оказать помощь» пострадавшим.