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19:04 (мск), источник: РИА Новости

В Индии самолет развалился на части после неудачной посадки

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 авг — РИА Новости. Три человека погибли, в том числе один из пилотов, и более 50 получили травмы при жесткой посадке самолета Air India Express в индийском городе Кожикоде, штат Керала, сообщил телеканал News18.

По предварительным данным, Boeing 737 рейсом из Дубая при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на части. По сообщениям СМИ, на борту могли находиться от 170 до 194 человек.

На место аварии направили 24 кареты скорой помощи. На взлетно-посадочной полосе продолжается спасательная операция — пожарные обливают корпус самолета водой. Его двери открыты, спасатели выносят пострадавших через них.

Телеканал NDTV сообщил, что в больницы доставили более 30 человек.

Кабина пилотов и передняя часть самолета полностью разрушены, на ВПП и за ее пределами разбросаны обломки.

Главный министр Кералы Пинарайи Виджаян поручил полиции, пожарным и чиновникам «принять срочные меры в связи с авиакатастрофой для спасения и медицинской поддержки».

Министр внутренних дел Индии Амит Шах призвал Национальные силы реагирования на стихийные бедствия «как можно скорее добраться до места и оказать помощь» пострадавшим.

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