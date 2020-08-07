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22:36 (мск), источник: Интерфакс

В Италии резко увеличилось число заражений коронавирусом

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU — В Италии в пятницу резко возросло количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом. По сравнению с четвергом показатель за сутки увеличился на 38%, пишет в пятницу британское издание The Guardian.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:34 MSK, 07.08
Инфицировано877 135+5 241
25.07
5871
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Скончалось14 725+119
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Выздоровело683 592+7 235
25.07
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7235
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Инфицировано19 189 737+281 626
25.07
226872
26.07
309457
27.07
208139
28.07
231261
29.07
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4.08
201543
5.08
259224
6.08
269601
7.08
286864
25.077.08
Скончалось716 669+6 351
25.07
6295
26.07
4761
27.07
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Выздоровело11 610 152+207 479
25.07
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Источник: AFP 2020

Сообщается, что в стране за прошедшие сутки зафиксировано 522 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Такого высокого суточного прироста в стране не фиксировалось с конца мая.

Около трети подтвержденных случаев инфицирования приходится на северо-восточный регион Венето, где за день было проведено почти 16,5 тыс. тестов на наличие инфекции.

Глава администрации Венето Лука Дзайя заявил, что новые случаи инфицирования были обнаружены у жителей, которые недавно побывали, в том числе, в отпусках в Испании, в Перу, на Мальте, в Хорватии и в Греции.

«Каждый должен решить, куда он хочет поехать в отпуск, но верно и то, что мы уже пару недель мы фиксируем увеличение числа пациентов, которые заразились во время отпуска», — добавил Лука Дзайя.

Италия долгое время лидировала в списке европейских стран по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

По состоянию на 7 августа в стране почти 250 тыс. человек заразились COVID-19. Более 35,1 тыс. пациентов умерли от последствий заражения вирусом, более 201 тыс. — полностью вылечились.

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