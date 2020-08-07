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22:33 (мск), источник: ТАСС

Более 278 тысяч заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки

Количество летальных исходов выросло почти на семь тысяч.

Коронавирус COVID-19
22:36 (мск)В Италии резко увеличилось число заражений коронавирусом
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:34 MSK, 07.08
Инфицировано877 135+5 241
25.07
5871
26.07
5765
27.07
5635
28.07
5395
29.07
5475
30.07
5509
31.07
5482
1.08
5462
2.08
5427
3.08
5394
4.08
5159
5.08
5204
6.08
5267
7.08
5241
25.077.08
Скончалось14 725+119
25.07
146
26.07
77
27.07
85
28.07
150
29.07
169
30.07
129
31.07
161
1.08
95
2.08
70
3.08
79
4.08
144
5.08
139
6.08
116
7.08
119
25.077.08
Выздоровело683 592+7 235
25.07
8366
26.07
3110
27.07
3079
28.07
8888
29.07
8116
30.07
9322
31.07
8755
1.08
8114
2.08
3649
3.08
3420
4.08
7878
5.08
7555
6.08
7331
7.08
7235
25.077.08
Инфицировано19 189 737+281 626
25.07
226872
26.07
309457
27.07
208139
28.07
231261
29.07
251959
30.07
291892
31.07
272865
1.08
289336
2.08
258402
3.08
234128
4.08
201543
5.08
259224
6.08
269601
7.08
286864
25.077.08
Скончалось716 669+6 351
25.07
6295
26.07
4761
27.07
4305
28.07
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29.07
6266
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2.08
5579
3.08
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4.08
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5.08
6663
6.08
7009
7.08
7258
25.077.08
Выздоровело11 610 152+207 479
25.07
230066
26.07
213127
27.07
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28.07
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30.07
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31.07
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2.08
221901
3.08
135814
4.08
226627
5.08
225127
6.08
219833
7.08
207157
25.077.08
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Источник: AFP 2020

ЖЕНЕВА, 7 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 18,9 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 278 тысяч. Согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло почти на 7 тыс. и превысило 709 тыс.

По состоянию на 11:00 мск 7 августа, в мире были зарегистрированы 18 902 735 инфицированных и 709 511 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 278 291, число умерших увеличилось на 6 815.

Днем ранее были выявлены 259 344 случаев заражения и 6 488 летальных исходов. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных — 10 135 322. За сутки этот показатель вырос на 154 118. Число умерших там увеличилось на 4 598 и достигло 376 606. В Европейском регионе зарегистрированы 3 513 219 заразившихся и 215 640 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 25 473, умерли 416 человек.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает регион Юго-Восточной Азии. Там количество инфицированных достигло 2 428 584, зафиксирован 50 571 летальный исход. За сутки число заразившихся увеличилось на 67 863, умерших — на 999.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 4 781 612. Далее следуют Бразилия (2 859 073), Индия (2 027 074), Россия (877 135), ЮАР (538 184), Мексика (456 100), Перу (447 624), Чили (366 671), Колумбия (345 714) и Иран (320 117).

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