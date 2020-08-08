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19:30 (мск), источник: ТАСС

Протестующие в Бейруте заняли здания МИД и Министерства экономики Ливана

БЕЙРУТ, 8 августа. /ТАСС/ — Протестующие в Бейруте в субботу заняли здания МИД и Министерства экономики Ливана. Об этом сообщил телеканал Al Jadeed.

Источник: Reuters

Помимо этого, сообщает Al Hadath, протестующие в Бейруте штурмуют здание Министерства окружающей среды, перед парламентом загорелся пожар.

Также, по данным Al Jadeed, отставники из числа бывших военнослужащих, которые поддерживают протестное движение, захватили пустующий старинный особняк в квартале Ашрафия, сильно пострадавший из-за взрыва 4 августа в морском порту Бейрута. Активисты вывесили красные полотнища с балконов.

Источник: Reuters

На одном из них написано: «Бейрут — столица революции», на другом: «Бейрут — город без оружия». Находящиеся в парке перед старинной лестницей демонстранты выкрикивают антиправительственные лозунги и размахивают национальными флагами.

Полицейские и охранники не вмешиваются в события, но пытаются уговорить активистов покинуть захваченный особняк.

Источник: Reuters

Ранее протестующие сожгли портрет президента республики Мишеля Ауна и объявили здание МИД своей штаб-квартирой. Одновременно поступило сообщение о захвате Министерства экономики Ливана в районе торговой улицы Хамра в западной части столицы.

В субботу практически весь центр Бейрута превратился в арену баталий между спецформированиями по борьбе с беспорядками и активистами протестного движения. К массовым уличным акциям призвал лидер оппозиционной партии Катаиб Сами Жмайель. По данным Ливанского общества Красного Креста, в ходе столкновений со стражами порядка в центре Бейрута уже пострадали 140 человек, от полученного ранения в голову погиб один жандарм.

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