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01:48 (мск), источник: ТАСС

Число умерших из-за коронавируса в Бразилии превысило 100 тыс

Общее число заразившихся выросло до 3 012 412.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:34 MSK, 09.08
Инфицировано882 347+5 212
26.07
5765
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Скончалось14 854+129
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Выздоровело690 207+6 615
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Инфицировано19 481 330+221 146
26.07
309457
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Скончалось723 599+5 185
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Источник: AP 2020

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 августа. /ТАСС/. Число жертв COVID-19, в Бразилии увеличилось за сутки на 905 — до 100 477. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу вечером данные Минздрава страны.

Количество новых случаев заражения, согласно последней сводке, составило 49 970. Их общее число, таким образом, выросло до 3 012 412. По данным ведомства, около 70% инфицированных (2 094 293) уже выздоровели, еще 817 642 человек являются активными носителями вируса. На 100 тыс. населения приходятся 1 433 заразившихся и 48 смертей.

Всего на минувшей неделе зафиксировано 304 535 новых случаев инфицирования, что ниже, чем в последние две недели июля, когда этот показатель достиг рекордных 319 653 и 313 364. До этого впервые с начала эпидемии в стране число заразившихся пошло на спад. Количество летальных исходов, несмотря на некоторое снижение (6 914 по сравнению с 7 114 в период с 26 июля по 1 августа), на протяжении последних 11 недель составляет около тысячи в день.

Бразилия, где первый случай инфицирования коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке государств с наибольшим числом заразившихся и умерших, уступая лишь США. В Минздраве республики ранее прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, а в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции. По оценкам ведомства, в июне страна вышла на плато по количеству летальных исходов.

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