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07:18 (мск), источник: РИА Новости

Самолет Shenzhen Airlines резко потерял высоту и подал экстренный сигнал

ПЕКИН, 9 авг — РИА Новости. Пассажирский самолет Shenzhen Airlines, вылетевший из Шэньчжэня, резко потерял высоту, подал экстренный сигнал и взял обратный курс, сообщают китайские СМИ.

Источник: Reuters

Самолет, выполнявший рейс ZH9209 из Шэньчжэня в Сиань, вылетел в 7.32 (2.32 мск), спустя 20 минут после взлета самолет начал резко терять высоту, за две минуты снизившись с 9297 метров до 3733 метров.

Сообщается, что самолет в настоящее время взял обратный курс и может приземлиться в одном из близлежащих аэропортов.

Как поясняют эксперты, экстренный сигнал 7700, который подал самолет, пассажирские лайнеры подают в случае технической неисправности или при необходимости срочной медицинской помощи пассажирам. Самолет может резко снизить высоту в случае разгерметизации или при трещине стекла.

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