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12:32 (мск), источник: ТАСС

Государственные ресурсы Белоруссии подверглись DDoS-атаке

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты Белоруссии зафиксировал в субботу вечером волну DDoS-атак на государственные ресурсы страны. Соответствующее сообщение размещено в воскресенье на сайте организации.

Источник: Reuters

«Национальным центром реагирования на компьютерные инциденты Республики Беларусь (CERT.BY) 8 августа 2020 года около 22:00 зафиксирована большая волна DDoS-атак на инфраструктуру сети BY-NET», — говорится в тексте. Отмечается, что мишенью было оборудование, на котором размещены сайты КГБ и МВД страны.

«Необходимо отметить, что технические решения по защите <…> провайдеров отразили указанные атаки, однако, по нашей информации, начались проблемы с оборудованием», — заявили в центре.

В воскресенье в Белоруссии пользователями также фиксируются массовые проблемы с мобильным интернетом. Эту информацию подтвердили в ведущей телекоммуникационной компании страны «Белтелеком».

«В настоящее время мы наблюдаем перебои с доступом к некоторым ресурсам и перегрузку каналов из-за зарубежного трафика в большом количестве», — отметил заместитель генерального директора «Белтелекома» по техническим вопросам Вадим Шайбаков в комментарии информационному сервису Onliner. В компании также добавили, что не могут пояснить, генерируют эти процессы «люди или машины», заверив, что работают над устранением проблемы.

Как отмечают корреспонденты ТАСС в Минске, с 08:30 по местному времени (совпадает с московским) наблюдаются перебои со связью и мобильным интернетом.

Не работают мессенджер Telegram, видеосервис YouTube, ряд социальных сетей. Проблемы также фиксируются при подключении через VPN. Воспользоваться интернетом в центре белорусской столицы пока получается только в отеле, но в ограниченном режиме, так как загружаются не все страницы.

В центре города перекрыта часть улиц, воспользоваться службой заказа такси через мобильный интернет также получается с трудом. Некоторые магазины в Минске сообщают, что не могут принимать оплату банковскими картами из-за проблем в работе терминалов.

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