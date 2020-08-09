12:32 (мск), источник: ТАСС
Государственные ресурсы Белоруссии подверглись DDoS-атаке
МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты Белоруссии зафиксировал в субботу вечером волну
«Национальным центром реагирования на компьютерные инциденты Республики Беларусь (CERT.BY) 8 августа 2020 года около 22:00 зафиксирована большая волна
«Необходимо отметить, что технические решения по защите <…> провайдеров отразили указанные атаки, однако, по нашей информации, начались проблемы с оборудованием», — заявили в центре.
«В настоящее время мы наблюдаем перебои с доступом к некоторым ресурсам и перегрузку каналов
Не работают мессенджер Telegram, видеосервис YouTube, ряд социальных сетей. Проблемы также фиксируются при подключении через VPN. Воспользоваться интернетом в центре белорусской столицы пока получается только в отеле, но в ограниченном режиме, так как загружаются не все страницы.
В центре города перекрыта часть улиц, воспользоваться службой заказа такси через мобильный интернет также получается с трудом. Некоторые магазины в Минске сообщают, что не могут принимать оплату банковскими картами