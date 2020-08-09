Власти больше не надеются найти выживших после взрыва в Бейруте

«Представители Минобороны Ливана, как принимающая сторона, официально заявили, что больше не ожидают найти живых людей под завалами», — сообщил ТАСС представитель МЧС.
Поисково-спасательная операция российской группировки сейчас завершена, но аварийно-спасательные работы продолжаются.
Мощный взрыв в Бейруте произошел 4 августа. В результате был полностью разрушен порт, повреждена половина городских зданий, многие люди остались без жилья. Власти заявили, что причиной взрыва могло стать неправильное хранение 2750 тонн аммиачной селитры. Она находилась в порту в течение шести лет. Однако рассматриваются несколько причин случившегося, в том числе и воздействие «внешних сил». На фоне трагедии в Ливане вспыхнули протесты, пострадали более 700 человек.