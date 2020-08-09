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14:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти больше не надеются найти выживших после взрыва в Бейруте

Ливанские власти уже не рассчитывают найти живых людей под завалами после взрыва в Бейруте, сообщили в оперативном штабе группировки МЧС России. Российские спасатели оказывают помощь на месте трагедии. Число жертв превысило 150 человек, пострадали около 6 тыс.

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«Представители Минобороны Ливана, как принимающая сторона, официально заявили, что больше не ожидают найти живых людей под завалами», — сообщил ТАСС представитель МЧС.

Поисково-спасательная операция российской группировки сейчас завершена, но аварийно-спасательные работы продолжаются.

Мощный взрыв в Бейруте произошел 4 августа. В результате был полностью разрушен порт, повреждена половина городских зданий, многие люди остались без жилья. Власти заявили, что причиной взрыва могло стать неправильное хранение 2750 тонн аммиачной селитры. Она находилась в порту в течение шести лет. Однако рассматриваются несколько причин случившегося, в том числе и воздействие «внешних сил». На фоне трагедии в Ливане вспыхнули протесты, пострадали более 700 человек.

Следите за развитием темы Взрыв в порту Бейрута
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